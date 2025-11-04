Cronomicón

El Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara lleva a cabo recorridos guiados, conversatorios y más

Último mes de “Fotógrafas de Jalisco” en el MUSA con recorridos, charlas y taller

Por Camilo S. Ramírez

El MUSA Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara se prepara para cerrar con una serie de actividades especiales la exposición “Fotógrafas de Jalisco: más allá de la imagen”, una muestra que celebra el talento y la mirada de 33 autoras locales.

Durante noviembre, el público podrá participar en recorridos guiados, conversatorios y un taller enfocado en la exploración urbana y la reflexión visual.

Las visitas guiadas, encabezadas por las propias fotógrafas, iniciarán el viernes 7 de noviembre a las 16:00 horas con la participación de María Paula Ríos, Rocío Lomelí, Elizabeth Getse Barrera, Mónica Cárdenas, Alejandra Cervera y Alicia Mendoza. Una segunda sesión se llevará a cabo el viernes 14 con la presencia de Claudia López, Miriam Jiménez, Patricia Cisneros Hernández, Alejandra Cervera, Natalia Fregoso, Eva Becerra y otras creadoras, quienes compartirán con el público sus procesos y motivaciones.

En la tercera semana del mes, las actividades continuarán con una mesa de diálogo el miércoles 19 a las 18:00 horas, en la que Cecilia Santos, Claudia López, Mariana Hernández León, Mónica Cárdenas y Rocío Lomelí conversarán sobre sus proyectos y trayectorias profesionales. Dos días después, el viernes 21, la fotógrafa y videógrafa Andrea Báez ofrecerá el taller “Marea fotográfica”, que abordará el concepto de deriva urbana y culminará con una reflexión colectiva. La participación requiere registro previo en:

https://forms.gle/jowuMgkEPt5a9G3EA

Hacia el cierre de la exhibición, el miércoles 26 a las 18:00 horas se realizará el conversatorio “Mujeres contemporáneas en la fotografía: creación, pasión y compromiso”, con la intervención de Alicia Mendoza, Patricia Cisneros Hernández, Elizabeth Getse Barrera, Fabyola Rosales y Alicia Moye.

Y finalmente, el viernes 28 concluirán las visitas guiadas con la presencia de Cecilia Fernández, María Paula Ríos, Alejandra Leyva, Rocío Lomelí y Mónica Cárdenas.

“Fotógrafas de Jalisco: más allá de la imagen” es una iniciativa de la Coordinación de Artes Plásticas, Visuales y Digitales de la Universidad de Guadalajara, con apoyo de la University of Guadalajara Foundation | USA y el Legado Grodman.

La exposición, integrada por 51 piezas de 33 artistas, invita a contemplar la diversidad de miradas femeninas que, más allá de la técnica, revelan identidades, emociones y narrativas profundamente personales.

