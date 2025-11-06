Guadalajara, entre los mejores destinos del mundo para 2026 según Condé Nast Traveler

La reconocida revista internacional Condé Nast Traveler ha incluido a la Ciudad de Guadalajara en su esperada lista anual “The Best Places to Go in 2026”, en la que destaca a los 28 destinos más inspiradores del planeta para visitar el próximo año. Este nombramiento consolida a la capital jalisciense como una de las ciudades más atractivas del mundo, gracias a su riqueza cultural, su vanguardia creativa, su gastronomía y, por supuesto, la calidez de su gente.

Guadalajara

En el listado, Guadalajara comparte honores con destinos de gran relevancia internacional como Bruselas, Fez, Medellín, Naoshima, la Patagonia chilena y la icónica Ruta 66 en Estados Unidos. Este reconocimiento reafirma su papel como el corazón cultural de México, donde la tradición y la innovación se entrelazan para ofrecer experiencias auténticas que conquistan a viajeros de todo el mundo.

Guadalajara DCIM\100MEDIA\DJI_0904.JPG

La cuna del mariachi y el tequila sigue siendo símbolo del alma mexicana. Sus calles llenas de historia, su vibrante escena artística y su diversidad gastronómica la convierten en un punto de encuentro entre lo clásico y lo contemporáneo. Guadalajara se proyecta como una ciudad moderna, dinámica y creativa, capaz de inspirar a quienes la visitan con su energía única.

Guadalajara

Además, la capital jalisciense se prepara para recibir a visitantes de todo el planeta como una de las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, un evento que reforzará su liderazgo turístico y su capacidad de hospitalidad. Con este doble reconocimiento, Guadalajara se posiciona como un destino imperdible que combina deporte, cultura y celebración.

Guadalajara, el corazón de México que hoy conquista al mundo, invita a vivir una experiencia inolvidable: recorrer sus plazas y mercados, saborear su gastronomía, celebrar su alegría y descubrir por qué el mundo la ha elegido como uno de los destinos esenciales para visitar en 2026.