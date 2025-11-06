“La Toya” en el Alarife celebra la dramaturgia femenina con rap y resistencia

Con ritmo de rap, poesía urbana y una poderosa historia de supervivencia femenina, la obra La Toya Amor. The hottest girl in town, escrita por Isabel Vázquez Quiroz, llegará este viernes 7 de noviembre al Teatro Alarife Martín Casillas, en Guadalajara, y el 15 de noviembre al Centro para las Artes José Rolón, en Zapotlán El Grande. Ambas funciones serán de entrada libre, con el objetivo de acercar el teatro contemporáneo a más públicos del estado.

La Toya Amor. The hottest girl in town

Dirigida por Karina Hurtado e interpretada por Mariana Rendón, esta puesta en escena fue seleccionada en la Convocatoria de Producción para Directoras de Escena 2025, impulsada por el Fideicomiso Estatal Fondo para la Cultura y las Artes (FEFCA), con apoyo de la Secretaría de Cultura de Jalisco. La directora explica que la obra aborda temas como la violencia y la precariedad, pero también celebra la amistad, los lazos familiares y la capacidad de resistir a través de la música.

El montaje surge del texto ganador del Premio Nacional de Dramaturgia escrita por Mujeres Incendia 2024, un reconocimiento que impulsa la presencia de nuevas voces femeninas en la dramaturgia mexicana. La protagonista, La Toya, es una joven que sueña con cantar, amar y sobrevivir, y que, desde un pueblo olvidado hasta las calles de una gran ciudad, enfrenta la desigualdad y la violencia estructural sin perder su deseo de crear y alzar la voz.

En escena, Mariana Rendón da vida a siete personajes en un monólogo musical que fusiona rap y R&B, con música original de Luciano Sánchez, quien construye una atmósfera sonora que transita entre la rabia y la esperanza. El diseño visual está a cargo de un colectivo de creadoras conformado por Diana Echaury (escenografía e iluminación), Alondra García (vestuario), Ilse Orozco (asesoría de movimiento), Elisa Larrinaga (diseño gráfico) y Michel Alzaga (video). La producción ejecutiva corre a cargo de la compañía Ánima Escénica, dirigida por Hurtado.

Tras su estreno el pasado 18 de octubre en el Teatro José Rosas Moreno de Lagos de Moreno, la obra inició una breve gira estatal que busca descentralizar la oferta teatral y fortalecer el acceso a producciones innovadoras en todo Jalisco. De acuerdo con Guillermo Covarrubias, titular de la Jefatura de Teatro de la Secretaría de Cultura, ya se contempla extender las presentaciones a más municipios, llevando la voz de La Toya a nuevos escenarios y audiencias.