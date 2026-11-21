Recapitular es un acto de orden en el que se colocan ciertas aristas que marcan momentos álgidos o puntos de quiebre.

Exposición "Paisajes Humanos" del maestro Antonio Ramírez, en el Museo Cabañas

Tras siete décadas dedicadas a la creación plástica, el maestro Antonio Ramírez (CDMX, 1944) toma por asalto varias salas del Museo Cabañas en lo que quizá hubiera sido una retrospectiva, de no ser porque la muestra Paisajes Humanosestá enteramente dedicada al presente: a recapitular y mostrar lo que se tiene, lo que se cuenta y lo que se mira sin ayuda del pasado. Sí, la curadora Mónica Ramírez planteó una retrospectiva, pero el artista reviró el timón para colocar en este tiempo y en su actual etapa de vida lo que presentaría en el inmueble declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1997.

Exposición "Paisajes Humanos" del maestro Antonio Ramírez, en el Museo Cabañas

A través de 41 pinturas y siete esculturas —entre las que se incluye la pieza “Fratricida”, políptico al óleo que está en posesión del Cabañas desde 2015—, la muestra expone las mismas cavilaciones y temáticas que han acompañado a este tapatío por adopción desde principios de los años ochenta: el erotismo punzante, la violencia infame, la condición humana que marca las esencias de la vida, el enfrentamiento entre clases sociales y la lucha del poder por mantener subyugada a una sociedad.

Así, el trabajo de Mónica Ramírez como curadora también consistió en constatar que al maestro Ramírez no se le puede separar de su carácter político. De hecho, entre sus trabajos destaca Noches de Fuego y Desvelo (2007), libro netamente erótico en el que se conjuntaron los textos del subcomandante Marcos, las pinturas y dibujos de Ramírez, con el diseño editorial de Efraín Herrera.

Exposición "Paisajes Humanos" del maestro Antonio Ramírez, en el Museo Cabañas

También están los murales “Sueño y Pesadilla de Poder”, en Ciudad Guzmán, y “Luz y Tinieblas en Nuestro Andar”, en el Congreso del Estado de Jalisco, ambos envueltos en polémicas por retratar con irónica puntualidad los excesos del poder frente al pueblo. Incluso, en Guadalajara alguna vez se planteó la posibilidad de “borrar el mural”, luego de las críticas de algunos diputados y de que personas anónimas vandalizaran una y otra vez esta obra de alrededor de 180 metros cuadrados.

Además de la obra pictórica, Paisajes Humanos muestra documentos que dan cuenta de la esencia política del artista y de su resistencia ante las injusticias del poder en turno. Así, el espectador se encontrará de frente con ese lado de entrega hacia la comunidad, plasmado en trazos donde se enarbolan cuerpos desnudos, formas geométricas rugosas, luces llamativas y elementos oscuros que exudan esa condición humana que muchas personas no quieren aceptar, mucho menos ver o de la que prefieren no ser partícipes.

Exposición "Paisajes Humanos" del maestro Antonio Ramírez, en el Museo Cabañas

A continuación, les compartimos una breve charla que tuvimos con el maestro Antonio Ramírez:

“Me siento muy feliz de estar en el Cabañas. También, muy, muy contento de que por fin el público verá mi trabajo en este edificio tan emblemático, con una historia tan interesante y, aparte, que contiene los murales de Orozco”.

“La obra aquí reunida tiene algo de finales de los años ochenta y lo demás corresponde a mis trabajos más recientes. La temática no ha cambiado mucho dentro de lo que aquí presento ni dentro de lo que hago en general. Porque me pasa como a muchos pintores, ¿no? En realidad tenemos dos o tres temas, cinco, diez o veinte, pero les estamos dando la vuelta con diferentes visiones y soluciones. Pienso, por ejemplo, en Matisse, ¿no? Si uno va a una exposición retrospectiva de él, observa muchas veces los mismos temas. Y así podríamos hablar de muchos, como Bacon o Picasso. Entonces, me emociona ver aquí mi obra ya expuesta, porque generalmente son cuadros, la mayoría, la gran mayoría, que no han sido vistos por el público en general. Aquí, en este lugar, en el Cabañas, hay visitantes de todo tipo, es decir, el gran público”.

“¿Los tiempos convulsos que vivimos? Nos va de la patada. Y siempre está el riesgo de una Tercera Guerra Mundial. Pero, por otro lado, está la parte de la resistencia de los pueblos. Hemos visto las grandes manifestaciones sociales en Francia, Bélgica, España, en tantos lugares, y en Sudamérica también. Eso nos hace tener esperanza, ¿verdad? Lo mismo aquí en México, con el zapatismo, que sigue contra toda la demagogia gubernamental y se mantiene verdaderamente firme, anticapitalista. Es muy sensible el movimiento zapatista a las expresiones culturales y artísticas. Yo me he nutrido mucho de ellos desde hace treinta años”.

Exposición "Paisajes Humanos" del maestro Antonio Ramírez, en el Museo Cabañas

“Sobre mi trabajo en el libro Noches de Fuego y Desvelo, aprendí mucho, muchísimo con el subcomandante Marcos y con todo el movimiento zapatista. Lo hicimos de una manera muy respetuosa entre triambos (los tres), digamos: con Efraín Herrera, el diseñador; el escritor, el subcomandante Marcos, y yo como pintor. La idea fue acompañar el texto de Marcos, que tiene como protagonista y narrador a un personaje al que se le da el nombre de ‘Sombra, el Guerrero’. Yo lo que hago es contar la misma historia, pero a través de la pintura, que es otra cosa diferente a estar nada más haciendo ilustraciones”.

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