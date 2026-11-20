Mujeres que dejan huella, libro de Maya Navarro de Lemus

Maya, junto con María Teresa Carmona y Chayo Uriarte de Atilano, fueron las pioneras del periodismo cultural escrito por mujeres, en el siglo pasado.

Chayo Uriarte de Atilano y la señora Teresa Carmona, escribían en el periódico El Informador, columnas semanales, con el beneplácito de su propietario don Jorge Álvarez del Castillo.

En un tiempo en que el papel de la mujer era ser “ama de casa”, él les abrió las puertas de su periódico.

La columna de Chayo, se llamaba “Las cosas pequeñas”, era, como la de la señora Carmona, crónicas del acontecer de la Guadalajara de entonces. Pero Maya Navarro fue más allá, como promotora de cientos y cientos de mujeres tapatías, a través de su columna titulada “Mujeres que dejan huella”.

En esa columna semanal se propuso dar a conocer a las mujeres valiosas, de cualquier ámbito de la sociedad tapatía, mediante entrevistas que ella misma realizaba, trasladándose a cualquier punto de la ciudad.

La columna comenzó a publicarse en 1997; en ese espacio y durante más de dos décadas, se difundieron las entrevistas con más de mil mujeres. Aunque Maya pertenecía al círculo social de la burguesía, su proyecto fue totalmente democrático.

Investigó a mujeres que, si no hubiera sido por Maya, habrían permanecido en el anonimato: escritoras, pintoras, concertistas, profesionistas de diferentes áreas: médicas, abogadas, maestras; funcionarias públicas, religiosas. Cualquier mujer que hubiera destacado por su contribución a la sociedad.

Maya ha sido un ejemplo de solidaridad y generosidad de mujer a mujer, lo que hoy se le llama sororidad. Yo la conocí por ser una de las favorecidas. Coincidimos, por ser de las mujeres que no nos conformábamos con ser “la señora de…”

Maya es esposa de don Jesús Lemus, un tapatío tradicional, conocido por su negocio de venta de discos y tocadiscos, como se les llamaba a esos aparatos que, al principio, solo eran para discos de 78 revoluciones.

La Casa Lemus estaba por la calle de Morelos, a un costado del teatro Degollado, más tapatío no podía ser. Esos fueron mis rumbos de niña, pues mi padre, también comerciante, tenía su negocio en la esquina de Pedro Moreno y Degollado. Yo, a lo más lejos que llegaba, era hasta la otra esquina de esa cuadra: Degollado y Morelos. Ahí iba a comprar cuentos, en un puesto de periódicos que estaba afuera del templo de San Agustín.

En ese tiempo era costumbre llamar a los negocios “Casa”: la Casa Cerda, la Casa del Hortelano, la Casa Colorada, de los Navarro, también de Tepa, si no me equivoco. Y por la misma calle de Morelos, frente a la Plaza de las dos copas, estaba la tienda de los Ramírez Rábago, a dónde no me permitían ir sin alguien “mayor”.

Mucho tiempo después conocí a Maya Navarro. Llegué a ella o ella llegó a mí por la literatura: escribía sobre mujeres que escribían. Su columna se terminó de un día para otro por la pandemia.

Unos años antes, Maya me invitó a colaborar con ella, rastreando a las mujeres que empezaban a dejar huella, o a las que ya iban de regreso. También me invitaba a un programa de radio dedicado a las mujeres, en Promomedios.

Congeniamos Maya y yo porque somos de la misma edad, por lo demás éramos muy distintas: ella blanca y rubia, típica alteña, siempre muy arreglada y peinada “de salón”, con buena ropa y buena onda: sencilla, amable y educada, al estilo Tepa. Era activista en el más amplio sentido de la palabra, participaba en diversos grupos haciendo labor social. Una que ha sido su gran amiga, es la licenciada María Esther Valladolid.

Maya Navarro de Lemus

Las tres no nos hemos cansado de vivir, al contrario, María Esther es actualmente activista de oposición. A Maya hace tiempo que no la veo, pero tengo como testimonio de su labor, un libro que yo le presenté, titulado como su columna: Mujeres que dejan huella.

HONOR A QUIEN HONOR MERECE

Maya Navarro no ha recibido el reconocimiento que merece. Por este medio propongo al Secretario de Cultura Luis Gerardo Ascencio y al maestro Luis Alberto Navarro, Director de Gestión y Difusion Cultural de la Secretaría de Cultura, hacerle un homenaje y reeditar su libro, que es un testimonio y un documento histórico.

El libro fue publicado en el 2007, pero Maya siguió publicando su columna hasta el 2020. Sería importante rescatar ese trabajo de 13 años e incluirlo en la reedición. Posiblemente ella tenga los archivos, si no, El Informador debe conservarlos.

Si oficialmente no se le hace un homenaje, por temor a que su hijo, el gobernador Pablo Lemus Navarro, sea llamado nepotista, lo haré yo en la Escuela de Escritores Sogem Guadalajara.