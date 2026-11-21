“A lo largo de los eones, ustedes nos llamaron por muchos nombres: creadores, entidades, divinidades, titanes, dioses, ángeles, demonios, fuerzas de la naturaleza. Cada cosecha de humanos venía con diferentes interpretaciones de su entorno, cada una con su propia belleza inherente. Empero, para ser más precisos, puedes llamarnos Asäg, es el término más apropiado para los míos. Si quisieses darle algún significado en tu lenguaje, sería Aniquilador de Realidades…”.

Marcos Vega, autor de “Fisura Interdimensional”

Viajero de realidades inexploradas, ser creativo y en constante aprendizaje, Marcos Vega debutó en el mundo de la literatura con “Fisura Interdimensional”. Más que un relato de horror cósmico y ciencia ficción, su libro “es un rompecabezas íntimo de su infancia: la fortaleza, ternura y sacrificio de sus padres, y los ecos de los lugares que marcaron su niñez…”.

Influenciado por H. P. Lovecraft, H. R. Giger, Stan Winston y Anne Rice, Marcos teje un universo donde lo humano se vuelve efímero frente a lo indescriptible y fundamental. Formado como Ingeniero, brinda a su lector una novela que conecta la lógica digital y el abismo cósmico:

¿Y si cada temblor que ha sucedido en el mundo escondiera tras su esencia misma una antinatural vorágine de caos proveniente de ancestrales entidades interdimensionales?

Por milenios, la amenaza de los Asäg ha permanecido oculta para la humanidad y sólo los sellos interdimensionales poseen las capacidades para hacerles frente, no obstante, cargar con ese linaje nunca fue fácil y cumplir con el deber de proteger al mundo suele significar renunciar a todo. Para Judith no fue la excepción.

En la guerra, ella terminó por perder toda razón para seguir viviendo y ahora la muerte parece ser su única salida, pero el gesto inesperado de un guardián interdimensional la obliga a girar la mirada hacia atrás: los parajes olvidados de su infancia, el cálido recuerdo de sus padres, la esencia misma detrás de su propósito, y a María, la hermana de vida que alguna vez tuvo.

Marcos Vega, autor de “Fisura Interdimensional”

Los recuerdos sepultados resurgen, pero el debilitado espíritu de Judith ya había dejado estragos, permitiendo que la fisura interdimensional que provocó el sismo en México de 2022 desgarre casi por completo el tejido de la realidad, concediendo así a los Asäg acceso a nuestro mundo.

Entre rituales prohibidos, ecos de catástrofes pasadas, horrores ocultos y la influencia perpetua de los Asäg, Judith deberá tomar una decisión: ¿Dejar que la oscuridad consuma a quien tanto amó, o preparar una vez más sus armas para luchar contra las sombras de su pasado?