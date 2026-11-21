Una película que se está convirtiendo en un clásico instantáneo. Una historia épica, inspiradora e improbable que nos demuestra el poder de la resiliencia y la tenacidad. La trama nos narra la vida de Sylvester Stallone, desde los duros inicios de su carrera hasta la realización de “Rocky”, la mítica película que marcó y cambió su vida, así como la historia del cine.

“Yo Soy Rocky”

La dura lucha y el camino a contracorriente de un joven y desconocido Sylvester Stallone en la década de 1970. Viviendo en la pobreza y enfrentando constantes rechazos de los estudios de Hollywood, Stallone escribe el guion de “Rocky”, la historia definitiva de un perdedor. A pesar de recibir ofertas económicas por el texto, se niega a venderlo si no le permiten protagonizar la película. Así comienza su obstinada apuesta por sacar adelante el proyecto y conseguir el papel de su vida como Rocky Balboa.

“Yo Soy Rocky”

A principios de la década de 1970, Sylvester lucha por abrirse camino como actor en la ciudad de Nueva York. Vive al borde de la indigencia mientras compagina trabajos mal remunerados con audiciones. Una noche, mientras duerme a la intemperie, encuentra y adopta un cachorro al que llama Butkus (¿les suena conocido el nombre?). Más tarde, comienza una relación con su compañera de trabajo, Sasha Czack, y se la presenta a su padre, Frank. Este se muestra desdeñoso ante las aspiraciones interpretativas de su hijo, al que considera poco inteligente, lo que provoca el rechazo de Sasha. Ella anima a Sylvester a utilizar su nombre real y a escribir sus propios guiones para crear los papeles que él mismo interpretará.

“Yo Soy Rocky” (Courtesy of Amazon MGM Studios)

Sylvester y Sasha se casan y se mudan a Los Ángeles. Un amigo le presenta a los productores cinematográficos Robert Chartoff e Irwin Winkler, quienes, aunque no muestran mucho interés, acceden a reunirse con él por cortesía. Al marcharse, Sylvester logra colar uno de sus guiones en la pila de documentos de la secretaria de ambos. Impresionados por la calidad de su escritura, aunque consideran que ese trabajo en particular no es apto para producirse, Chartoff y Winkler lo animan a mostrarles futuros proyectos.

“Yo Soy Rocky”

En 1975, Sasha queda embarazada. Aunque ambos trabajan, la pareja tiene dificultades para pagar sus cuentas, por lo que Sylvester se ve obligado a vender a Butkus. En un bar, presencia el combate por el campeonato entre Muhammad Ali y Chuck Wepner. Le conmueve ver cómo Wepner, el contendiente con menos probabilidades de ganar, logra resistir quince asaltos, mucho más tiempo del que se esperaba. Esa experiencia lo inspira y, más tarde, pasa la noche escribiendo un nuevo guion: “Rocky”.

“Yo Soy Rocky” (Claire Folger)

A Chartoff y Winkler les encanta el guion, pero les molesta la exigencia de Sylvester de protagonizar la película. Tras varios intentos por convencerlo de que se retire del proyecto, incluso ofreciéndole una suma elevada por el texto, finalmente consiguen que United Artists acepte realizar una producción de bajo presupuesto protagonizada por él, con la condición de que pueda ser reemplazado si el rodaje se retrasa respecto al calendario previsto.

Se contrata al director John G. Avildsen, especializado en cine de bajo presupuesto, y la ambientación de la historia se traslada de Nueva York a Filadelfia para facilitar las grabaciones en exteriores y permitir una producción al margen de los sindicatos. Sylvester utiliza el dinero que recibió por el guion para recuperar a Butkus.

“Yo Soy Rocky”

El rodaje comienza con un calendario extenuante. Sylvester sufre lesiones en las piernas y las manos, además de contraer gripe, pero debe seguir trabajando para cumplir con los plazos. Avildsen insiste en realizar una sola toma para la mayoría de las escenas, lo que supone un desafío para el protagonista. Por su parte, Chartoff y Winkler se esfuerzan por mantener la película dentro del presupuesto y ocultan la producción a los sindicatos cinematográficos con sede en Nueva York.

La filmación fue toda una aventura y la trama está repleta de anécdotas reales que complementan la historia y la hacen aún más atractiva.

“Yo Soy Rocky” (Claire Folger)

Aunque Stallone no participa directamente en la película, sí dio su visto bueno a la historia. Su única condición fue que se eligiera a un actor desconocido, lo cual resultó un gran acierto y, de cierta manera, replica el fenómeno que rodeó el éxito de la cinta original.

La película es inspiradora, emocionante y dramática. Nos deja en claro lo importante que es creer en uno mismo y que vale la pena luchar por nuestros sueños.

“Yo Soy Rocky”

El reparto reúne a actores muy talentosos, aunque algunos todavía cuentan con poco renombre: Anthony Ippolito como Sylvester Stallone; Stephan James como Carl Weathers (Apollo Creed); AnnaSophia Robb como Sasha Czack; Matt Dillon como Frank Stallone Sr.; Toby Kebbell como Robert Chartoff; P. J. Byrne como Irwin Winkler; Tracy Letts como Sandy Maddox; Jay Duplass como John G. Avildsen; Kiki Seto como Talia Shire (Adrian), y Robert Morgan como Burgess Meredith (Mickey).

“Yo Soy Rocky”

También destaca el excelente trabajo de caracterización, especialmente el del actor principal.

Tiene una contundente escena poscréditos que nos confirma que los sueños pueden volverse realidad.

Recomendable para los cinéfilos, los fans de “Rocky” y quienes disfrutan del buen cine. ¡Nos vemos en el cine!

DATO

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