Coro Infantil de Zapopan: 14 años sembrando música en las infancias

Liderado por el maestro Mauricio Ortega, el Coro Infantil de Zapopan perteneciente a las compañías artísticas de la Dirección de Cultura del municipio ha dado continuidad al fomento de la educación musical, la disciplina artística y la participación cultural entre las infancias.

El Gobierno de Zapopan, a través de la Coordinación General de Construcción de Comunidad, celebra el 14 aniversario del Coro Infantil de Zapopan, siendo una de las agrupaciones más emblemáticas de la ciudad, quienes desde su creación en 2011, han consolidado una trayectoria bien recibida entre las muestras artísticas de Zapopan, fungiendo como un bastión del arte entre las infancias.

Coro Infantil de Zapopan

Este coro ha ofrecido múltiples presentaciones en escenarios dentro y fuera de la ciudad como lo son el Jalisco Paseo Interactivo, Conjunto Santander y su casa, el Centro Cultural Constitución, mismos que han compartido su talento con artistas de talla internacional como los Niños Cantores de San Florián Austria y los hermanos franceses Isaac et Nora.

El maestro Ortega recuerda cómo llegó al proyecto y la evolución que ha tenido desde entonces: “Yo llegué a ser director titular del Coro Infantil de Zapopan en 2016. Ya el coro tenía cinco años de formado, pero el coro solamente era un coro recreativo, no era un coro como tal profesional”.

Sobre los retos iniciales y su consolidación como un ensamblaje sólido, compartió: “El reto era conformar una agrupación fuerte que pudiera participar en conciertos dentro del Centro Cultural Constitución y demás lugares del municipio de Zapopan. Y bueno, con el paso del tiempo lo fuimos logrando, consolidando un grupo de niños y padres de familia fuerte, unido”.

Las y los integrantes de este coro infantil cuentan con edades que van entre los siete y los 16 años, quienes han desarrollado habilidades vocales, expresivas y de trabajo en equipo, mismos que este 2025 y después de tomar clases de teatro a cargo de la Compañía de Teatro Zapopan, realizarán la opereta musical El Niño y la Paz, adaptación de El Florista, del autor Pablo Ardizzone.

Coro Infantil de Zapopan

Nueva etapa de arte

El maestro destacó también el impacto humano del proyecto y su importancia formativa: “Más que eso, es una labor que me ha dejado muchas satisfacciones, me ha llenado de alegría, porque el hecho de ver crecer a estos pequeños y después verlos ya a través de los años, ya siendo estudiantes de medicina, de arquitectura, de música inclusive, nos hace ver que ha valido la pena este proyecto”.

Como parte de esta celebración por los 14 años, el Coro Infantil de Zapopan tuvo una presentación especial en el auditorio de Jalisco Paseo Interactivo “JAPI”, interpretando un programa variado con obras de Dvorak, Tchaikovsky, Bizet, Rimsky-Korsakov, Saint-Saëns, Gliere, Elgar, Mussorgsky y Wagner.

Este aniversario no solo celebra el pasado, sino que impulsa una nueva etapa para la

agrupación. El Coro Infantil de Zapopan se proyecta como una agrupación con entusiasmo renovado, preparado para seguir creando arte, formando talento y construyendo comunidad.