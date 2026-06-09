Guadalajara abre las puertas al corazón del Mundial: el FIFA Fan Festival en Plaza Liberación

La Copa del Mundo ya se siente en todo Guadalajara.

Y el pasado martes fue presentado el FIFA Fan Festival en Plaza Liberación, un espacio que durante más de cinco semanas concentrará la fiesta mundialista en el corazón de la ciudad, con transmisiones de todos los partidos, conciertos, actividades culturales, gastronomía jalisciense y experiencias para visitantes locales e internacionales.

Fan Festival Plaza Liberation, Guadalajara

Acompañado de autoridades estatales, municipales y representantes de la organización del Mundial, el gobernador Pablo Lemus recorrió las instalaciones instaladas frente a la Catedral Metropolitana y el Teatro Degollado, donde miles de personas comenzarán a reunirse a partir de este jueves para vivir la justa futbolística más importante del planeta.

Durante el recorrido se supervisaron las zonas de acceso, los espacios para activaciones, los módulos de atención al visitante y el escenario principal que será uno de los puntos neurálgicos de la celebración mundialista.

Fan Festival Plaza Liberation, Guadalajara

El Fan Festival de Guadalajara no fue concebido únicamente como una zona para ver futbol. El proyecto apuesta por mostrar la identidad tapatía a través de la música, la cultura y la gastronomía.

La organización prevé más de un millón de asistentes a lo largo de 39 días de actividades, con una oferta que incluye espectáculos culturales, talento local, experiencias internacionales y una amplia zona gastronómica inspirada en los sabores de Jalisco.

Fan Festival Plaza Liberation, Guadalajara

La sede principal se ubica en Plaza Liberación, aunque el circuito mundialista se extiende por gran parte del Centro Histórico, integrando la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, Plaza Guadalajara, Plaza de Armas y los alrededores del Teatro Degollado.

En el sitio destaca una gran pantalla para la transmisión de los 104 partidos del Mundial, tres pantallas complementarias, un escenario para conciertos y espectáculos, zonas de patrocinadores, espacios interactivos y módulos de servicios para aficionados.

Fan Festival Plaza Liberation, Guadalajara

La apuesta de Guadalajara es que el Mundial se viva en la calle. Bajo el concepto “La fiesta vivirá en el corazón de la ciudad”, las autoridades buscan que quienes no tengan boleto para el Estadio Guadalajara encuentren en el Centro Histórico una experiencia inmersiva que combine futbol, cultura y convivencia.

El proyecto contempla además una oferta gastronómica que mostrará desde antojitos tradicionales hasta propuestas contemporáneas inspiradas en los países participantes, además de actividades para niñas, niños y familias.

Fan Festival Plaza Liberation, Guadalajara

Para asistir al FIFA Fan Festival Guadalajara

• Fechas: del 11 de junio al 19 de julio de 2026.

• Ubicación principal: Plaza Liberación, en el Centro Histórico de Guadalajara.

• Acceso: gratuito, sin costo y sujeto a aforo.

• Qué habrá: transmisión de los 104 partidos del Mundial, conciertos, espectáculos culturales, activaciones, experiencias para aficionados y zona gastronómica.

• Servicios disponibles: módulos de atención al visitante, tienda oficial FIFA, baños, estaciones de hidratación, señalética y áreas de alimentos y bebidas.

• Recomendación: utilizar transporte público debido a los cierres viales y la alta afluencia esperada en el Centro Histórico durante los días de partido.

Con la inauguración del Fan Festival, Guadalajara pone en marcha el escenario donde millones de ojos seguirán el Mundial fuera de la cancha. Durante los próximos 39 días, la ciudad buscará demostrar que el futbol puede ser también una celebración cultural, gastronómica y urbana que se viva a pie de calle.