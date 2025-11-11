“Tumorrou”: una carta de amor al teatro

Hacer una película sobre el teatro no es cosa sencilla. Mostrar lo que sucede detrás del escenario requiere entender a los actores, sus inseguridades y esa mezcla entre pasión y frustración que existe en las artes escénicas. “Tumorrou” intenta capturar precisamente eso: la vida de quienes dedican su alma a representar la de otros.

La historia sigue a un grupo de jóvenes que está a punto de salir de gira con su obra de teatro. Sin embargo, antes de subir al escenario deberán enfrentar sus propios conflictos personales.

Tumorrou

La cinta tiene un gran potencial narrativo; los problemas que enfrentan los personajes son reales, duros y fáciles de identificar. Lamentablemente, la duración de la película no le permite profundizar en cada uno de ellos como se merece.

Quizá “Tumorrou” hubiera funcionado mejor como una serie al estilo de “Control Z”, con más tiempo para explorar la vida y emociones de cada personaje. Me hubiera encantado ver más de Darío Gómez, quien realiza un trabajo sobresaliente: transmite madurez, control emocional y una presencia única que sostiene muchas escenas. Y no es el único, se nota el esfuerzo y la entrega de todo el elenco.

“Tumorrou” es, ante todo, una “carta de amor” a la actuación y a las artes. Aunque se queda corta en desarrollo, tiene corazón y una intención clara: recordarnos que el teatro, igual que la vida, solo funciona cuando te atreves a enfrentar lo que llevas dentro.