Las marionetas gigantes “Les Girafes” conquistaron al público en la Minerva y en paseo Alcalde

Las presentaciones dan cierre al festival Late, que realizó alrededor de 8 mil actividades en este año. Las jirafas atrajeron sobre todo a niñas y niños.

Un espectáculo de arte callejero proveniente de Francia “Les Girafes”, se presentó el sábado y domingo en dos escenarios al aire libre en Guadalajara: en la glorieta Minerva y los Arcos de avenida Vallarta y en Paseo Alcalde, entre Juárez e Hidalgo.

Siete jirafas de ocho metros de altura, operadas por artistas escénicos, acróbatas, bailarines y una cantante de ópera, fueron vistos por diez mil personas el sábado por la tarde y por más de 15 mil, la mañana del domingo. Hubo una tercera función la tarde del domingo en paseo Alcalde.

Las marionetas gigantes recorrieron desde la Minerva hasta los Arcos, donde culminó el espectáculo internacional, que fusionó la ópera, el arte circense, la danza y el performance.

El público que asistió en la Vía RecreActiva, lo hizo en algunos casos a bordo de sus bicis o con patines y la gente estuvo muy cerca de los artistas urbanos de la compañía Off Compagni de Francia, con apoyo de artistas locales, como Cabarete Capricho. En total, participaron alrededor de 100 artistas, 70 de ellos del extranjero, la mayoría de Francia e Italia.

Asistieron muchos niños y niñas, junto con sus familias. Como los hermanos Emma y Santiago.

Emma, de 8 años de edad, estaba emocionada. Veía a las marionetas que interactuaban con las personas. “Me pareció muy bonito. Me gusta mucho. Me llamaron la atención las jirafas que estoy viendo. Vengo con mi papá y con mi mamá y con mis hermanos”, compartió la pequeña.

A Santiago, de 11 años, también lo atrapó el espectáculo de arte urbano. “A mi me gustó mucho, todas las articulaciones de las jirafas se ven muy coordinadas, como las mueven. Está muy padres, me gusta mucho. Nunca había visto jirafas moviéndose así. Venimos especialmente a verlas”, expresó.

Algunas familias vinieron desde la periferia. Como el señor Mario Gutiérrez, que venía desde Santa Anita, al sur de la ciudad, junto con unas diez personas.

“Venimos a ver el espectáculo toda la familia. Mi mamá, mis dos hermanas, los siete nietos, venimos todos a verlas. Venimos de Santa Anita y mi hermana de Portland, Estados Unidos. Están todos muy emocionados, viendo los animales tan grandotes que interactúan con las personas, están muy a gusto, muy felices. Está muy bonito, no esperaba tanto. Me dijeron, ven a ver unas jirafas, pero no pensé que fuera un show tan bonito”, relató.

La presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, presenció el espectáculo este domingo a partir de las 11 de la mañana. Dijo a los reporteros que el espectáculo “Les Girafes” conquistó a miles de tapatíos.

“Yo he recibido solo comentarios hermosos de este espectáculo. Me siento sumamente contenta. Elegimos muy bien. Es para nosotros, una de las grandes apuestas de este gobierno. Creemos que la cultura que habita en el espacio público, invita a la gente a compartir, a conocer y a reconocerse. Es uno de los mayores regalos que podemos hacer como sociedad”, subrayó.

La presentación escénica de “Les Girafes” cierra el Festival Cultural LATE, que incluyó ocho mil actividades en Guadalajara, a lo largo de todo el año, en los que se convocó a más de 400 mil personas, informó a su vez Carlos González, director de Cultura Guadalajara.

Las tres presentaciones del espectáculo callejero gratuito para el público, tuvieron un costo de 3.9 millones de pesos para el gobierno tapatío.

Al finalizar la presentación en La Minerva, los niños pedían selfies con los artistas, las bailarinas y sobre todo con el acróbata que levantó aros con fuego y con la cantante de opera, ataviada con una corona de reina.