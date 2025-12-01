Tendedero de deudores alimentarios aparece en el arranque de la FIL Guadalajara

En el primer día de actividades de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), la entrada al área de prensa volvió a convertirse en un espacio de denuncia social. Esta vez, integrantes del colectivo Unidos de Jalisco instalaron un tendedero con fotografías y nombres de presuntos deudores alimentarios, con el fin de visibilizar la problemática e impulsar la aprobación de la Ley Sabina en el estado.

El tendedero fue colocado en la explanada de la Expo Guadalajara, acompañado de pancartas que exigían modificaciones legislativas para endurecer las sanciones contra quienes incumplen con el pago de pensión alimenticia.

¿Qué es un deudor alimentario?

En México, se considera deudor alimentario a la persona que tiene la obligación legal de proporcionar alimentos —como manutención, salud, educación y vivienda— a otra persona, generalmente hijos o dependientes.

La figura se agrava cuando se trata de un deudor alimentario moroso, es decir, alguien que ha incumplido de manera reiterada con esta obligación pese a la resolución de un juez.

¿En qué consiste la Ley Sabina?

La llamada Ley Sabina es un paquete de reformas impulsado en distintos estados del país para sancionar a quienes no pagan pensión alimenticia. Su eje principal es la creación del Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos, donde se publican los nombres de las personas con adeudos.

Entre sus alcances se encuentran impedir que los deudores accedan a cargos públicos, tramiten pasaportes, licencias o créditos, además de endurecer las consecuencias legales por el impago.

Reacciones en la FIL

Pese al simbolismo del acto, la protesta transcurrió en silencio y con poca interacción. La mayoría de las personas que ingresaban a la Feria pasaban de largo entre el ajetreo del arranque de actividades. Algunas miraron o fotografiaron el tendedero, pero la respuesta predominante fue la indiferencia.

El colectivo reiteró que su intención es mantener el tema en la agenda pública y presionar para que la Ley Sabina sea aprobada en Jalisco.