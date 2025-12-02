Promueven lineamientos para contenidos libres de violencia y estereotipos de género en medios de comunicación

La Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH) presentó ante profesionales de medios públicos y privados los nuevos Lineamientos para la promoción y difusión de contenidos libres de estereotipos de género, revictimización y lenguaje sexista, con el propósito de fortalecer una comunicación basada en la igualdad, los derechos humanos y la no discriminación.

La SISEMH presentó los “Lineamientos para la promoción y difusión de contenidos libres de estereotipos de género, revictimización y lenguaje sexista”

La titular de la dependencia, Fabiola Loya Hernández, encabezó la presentación y agradeció la participación de periodistas y líderes de la comunicación, a quienes reconoció como actores clave en la estrategia integral para erradicar la violencia de género. “Erradicar la violencia contra las mujeres no solo es una tarea del gobierno, es una responsabilidad compartida”, afirmó.

Loya Hernández explicó que este documento surge de un proceso colaborativo con colectivas de mujeres, activistas y organizaciones civiles, que identificaron problemáticas persistentes en las coberturas informativas, como el uso de lenguaje discriminatorio, la revictimización en casos de violencia y la falta de perspectiva de género ante expresiones de violencia política.

La funcionaria destacó que los lineamientos fueron construidos como un instrumento práctico y respetuoso de la libertad de expresión. “Escucharlas nos permitió trabajar en este documento vivo, práctico, pero sobre todo respetuoso de la libertad de expresión, para promover la inclusión y la igualdad de género”, dijo.

El desarrollo de los lineamientos contó con el acompañamiento del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, dirigido por Gabriela Aguilar Camacho, y del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara, encabezado por Gabriel Torres Espinoza, instituciones que aportaron experiencia técnica para fortalecer el contenido del documento.

Durante el evento también participaron Salvador Zamora Zamora, Secretario General de Gobierno; Ana Gabriela Velasco García, Subsecretaria de Igualdad de Género; y Sagrario Elizabeth Guzmán Ureña, Subsecretaria de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias.

Ana Gabriela Velasco subrayó que estos lineamientos representan una alianza estratégica con los medios, cuyo objetivo no es restringir, sino elevar la calidad y trascendencia del trabajo periodístico. “No pretende ser un instrumento de censura, sino fortalecer la dignidad de todas las personas”, puntualizó. Por su parte, el Secretario General de Gobierno llamó a los medios a sumarse a un manejo responsable de la información “con un enfoque de derechos humanos y libre de cualquier tipo de violencia”.

Como parte de esta estrategia, la SISEMH anunció que en enero se ofrecerán dos capacitaciones abiertas para profesionales de la comunicación, orientadas a profundizar en el papel que tiene la información para desnormalizar la violencia de género.

En este enlace puede consultarse el documento completo:

https://igualdad.jalisco.gob.mx/wp-content/uploads/2025/11/Lineamientos_comunicacion.pdf