Axel Rivera, titular del IJCF, acudió el viernes a la Glosa del II Informe al Congreso, pero la reunión se canceló.

El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) realiza 300 identificaciones de personas fallecidas por mes, en promedio. Esta cifra significa un incremento considerable en comparación con años anteriores, cuando al mes se realizaban 40 identificaciones.

La cifra la dio a conocer el titular del IJCF, Axel Rivera Martínez, entrevistado en el Congreso del Estado, luego de que la tarde del viernes, se canceló la glosa del II Informe de Gobierno, tras de que a colectivos de familias de personas desaparecidas no se les permitió el ingreso para asistir como observadores.

“Hemos aumentado las identificaciones, en comparación al sexenio anterior, donde el Centro de Identificación Humana empezó a laborar. Actualmente, tenemos una mayor cantidad, en promedio se realizan 300 identificaciones por mes, lo cual, es un gran avance, más. De tener 40 por mes a tener más de 300 es un avance considerable”, dijo.

El IJCF abrió el proceso para contratar a laboratorios externos que ayuden a los peritos en el procesamiento de muestras biológicas, ante el aumento de hallazgos de fosas clandestinas.

Axel Rivera confirmó que ya comenzó el envío de muestras a los laboratorios y se espera que al finalizar el año se reciban los primeros resultados.

“(La contratación de laboratorios externos) es solamente para cuestiones de genética, porque la identificación humana, la perspectiva que tenemos actualmente en el Centro de Identificación Humana de Jalisco es de idetificaciones multidisciplinarias, es decir, que sea por análisis de diferentes expertos. Sin embargo, en muchos casos si se requiere las muestras de genética y por otro lado, tenemos las muestras de genética de los familiares, es rezago que puede existir es lo que queremos abatir, por medio de la contratación de un laboratorio que no hace identificación, el laboratorio lo que hace es procesar las muestras sin tener ningún dato mas de las personas y de ahí nosotros ya tomamos los perfiles”, dijo.

El Centro de Identificación Humana se creó en 2022 y a los colectivos de familias de desaparecidos se les informó que la contratación de laboratorios externos busca agilizar los procesos y que los expertos de genética tengan mas tiempo para hacer los dictámenes de comparación genética, sin dedicarle mucho tiempo al trabajo en el laboratorio. Eso es lo que hace los externos.

El titular del IJCF señaló que tras la cancelación de la Glosa en el Congreso, acudirán cuando sean convocados de nuevo por los diputados, junto con los titulares de las comisiones de Búsqueda de Personas y de Atención a Víctimas.

“Nosotros estamos aquí, los compañeros de las comisiones de Búsqueda y de Atención a Víctimas y su servidor, cumpliendo con esta invitación. Las controversias políticas que existen al interior del Congreso salen de nuestras manos”, finalizó.

En Jalisco, en el Regisro Público de Personas Fallecidas sin identificar hay 5 mil 427 registros, de 2018 a la fecha.

Se calcula que de cada diez cuerpos que entran al IJCF, uno o dos no son identificados.