Las artistas plásticas Ana Sofía López del Toro y Montserrat Cobián presentan una exposición de 28 obras en el Centro Cultural El Refugio, en Tlaquepaque, con pinturas que recorren la historia, las tradiciones y los símbolos de México.

La muestra, titulada “México en cada pincelada”, reúne trabajos elaborados en óleo y acrílico sobre lienzo. Ambas creadoras utilizan la boca para realizar sus pinturas y se desplazan en silla de ruedas, por lo que han desarrollado técnicas propias para plasmar sus propuestas artísticas.

El director de Cultura de Tlaquepaque, Óscar Carrillo Villa, explicó que las obras incluyen referencias a personajes y acontecimientos de la Revolución Mexicana, así como elementos representativos de la cultura nacional.

“Les ofrecimos este espacio para que continúen creciendo, expresen a través de sus pinturas sus habilidades, talentos, y sentimientos, pero sobre todo transmitan los valores mexicanos”, señaló.

El trabajo de ambas artistas también ha sido presentado en otros espacios culturales de la Zona Metropolitana de Guadalajara, entre ellos el Museo de la Universidad de Guadalajara, además de recintos e instituciones educativas.

La exposición busca abrir espacios para la participación de personas con discapacidad en la vida cultural y acercar al público a distintas formas de creación artística, más allá de las barreras físicas.

“México en cada pincelada” permanecerá abierta durante todo noviembre y la primera semana de diciembre, en el Centro Cultural El Refugio. La entrada es gratuita y puede visitarse de 8:00 a 19:30 horas.