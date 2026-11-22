Más de 111 mil estudiantes de educación básica en Tlajomulco recibirán paquetes escolares como parte del programa de apoyo al regreso a clases, cuya distribución comenzó en la Escuela Secundaria Técnica 59, en Santa Cruz del Valle.

La iniciativa contempla beneficiar a 111 mil 328 alumnos de 396 escuelas públicas, desde preescolar hasta secundaria, incluidos los Centros de Atención Múltiple (CAM). Los paquetes contienen mochila, útiles escolares, uniforme y calzado.

En el arranque de la entrega, el alcalde Gerardo Quirino Velázquez Chávez informó que el municipio destinó más de 104 millones de pesos al programa, a los que se suma la aportación del Gobierno de Jalisco.

El presidente municipal recordó que la iniciativa surgió en Tlajomulco en 2010 y posteriormente se extendió a otros municipios del estado. Desde su creación, aseguró, se han destinado más de 490 millones de pesos a este esquema.

“Esto es parte de los programas sociales de nuestro municipio, que aparte rompimos un récord histórico. Se gastan 100 millones de pesos solo en el programa de útiles y uniformes escolares, pero llegamos a 300 millones de pesos en programas que tenemos en distintos programas de apoyo a distintos sectores”, señaló.

Entrega de uniformes y útiles escolares en Tlajomulco (Gobierno Tlajomulco)

Quirino también anunció que en diciembre se entregarán tabletas a estudiantes destacados, quienes podrán utilizarlas con internet gratuito durante un año.

Por su parte, la coordinadora de Cercanía y Corresponsabilidad Social, Patricia Sandoval Martínez, indicó que la distribución se realizará durante una semana y destacó que el financiamiento se comparte entre el municipio y el Gobierno del Estado.

“Este año ha sido una inversión histórica. Cien millones de pesos por parte del Gobierno del Estado. Agradecemos muchísimo a nuestro gobernador. Y cien millones de pesos por parte del municipio para que todas nuestras niñas y niños puedan tener su paquete, sus uniformes, su calzado”, explicó.

El programa busca reducir los gastos que enfrentan las familias al inicio del ciclo escolar mediante la entrega de materiales y prendas para estudiantes de escuelas públicas.