Víctor Hugo Ávila, comisionado estatal de Búsqueda de Personas. Para contratar a más personal operativo, se requiere una reforma a la Ley de Disciplina Financiera.

En 2025, la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco (COBUPEJ) debió regresar a la federación 1.2 millones de pesos, al no ejercerlos. El año pasado, el gobierno federal envió a la Comisión 11 millones de pesos.

Para este 2026, eso no sucederá, advirtió Víctor Hugo Ávila Barrientos, comisionado estatal de Búsqueda de Personas, quien explicó que el año anterior tuvieron que devolver ese recurso, debido a que se burocratizaron al extremo las adquisiciones de equipo especializado.

La federación exige que en lugar de tres proveedores, se postulen cinco, cuando son pocas las empresas que ofrecen equipos especializados utilizados para la búsqueda de personas, indicó.

“El último reintegro tuvo que ver con el cambio de reglas de operación del Fondo que impuso el gobierno federal y complejizaron el tema, en el sentido de que se necesitaban cinco proveedores, en lugar de tres para cada licitación y si en una ronda no se llegaba a adjudicar, ya no podías volver a usar a esos proveedores. Para equipo sumamente especializado es muy complejo encontrar proveedores suficientes, si ya vas eliminando en cada ronda los que ya existen. Hubo un momento en que ya no hubo proveedores, por eso fue que se regresó ese dinero”, explicó el funcionario.

Entre 2019 y 2025 Jalisco recibió 128 millones y devolvió 35.8 millones, esto es, 27% del total.

Para este año, Ávila Barrientos dijo que se acataron las reglas y el objetivo es utilizar todos los recursos que envía la federación a Jalisco, para la localización de personas desaparecidas.

“En equipamiento tecnológico, vehículos, temas para la búsqueda. Siguen en pie esos requisitos y si se se nos ha hecho complejo, pero estamos haciend todo lo posible porque salga, pero que quede claro, la Comisión de Búsqueda no hace compras. Nosotros no somos ejecutor de gasto, es la Secretaría de Administración. Exacto”, precisó.

Para este año 2026, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas ejerce un presupuesto total de 105 millones de pesos, 28% más que el año previo cuando erogó 82 millones de pesos.

La plantilla de la Comisión creció para este año, de 190 a 244 trabajadores para reforzar las tareas de localización de personas desaparecidas.

En una reunión realizada hace algunas semanas en el Congreso de Jalisco, Ávila Barrientos propuso que los legisladores promuevan una reforma federal a la Ley de Disciplina Financiera, para que se pueda contratar a más personal operativo.