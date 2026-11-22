Dos oficiales de Protección Civil y Bomberos de Tlajomulco obtuvieron una certificación internacional tras concluir el curso Fire Service Training, enfocado en el combate de incendios estructurales y el rescate vehicular liviano.

La capacitación se realizó del 1 al 11 de noviembre de 2026 en las instalaciones del Surry Community College, en Carolina del Norte, Estados Unidos, y estuvo basada en lineamientos de la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego (NFPA, por sus siglas en inglés).

El programa fue impartido por instructores en activo de departamentos de bomberos de la región y docentes de la institución. Participaron elementos de corporaciones de Colombia, Guatemala, Panamá y Estados Unidos, además de los oficiales mexicanos.

Durante el curso, los participantes recibieron formación sobre dinámica del fuego, estrategias de control, búsqueda y rescate, así como uso de equipos para atender incendios estructurales, con base en la norma NFPA 1700.

También practicaron técnicas de rescate vehicular, entre ellas evaluación de la escena, estabilización de automóviles, acceso y extracción de víctimas, además del manejo de herramientas hidráulicas, neumáticas y manuales, conforme a la NFPA 1006.

Al concluir la capacitación, los dos oficiales recibieron un certificado emitido por el Surry Community College.

Salomón Molina Zamora, director de Protección Civil y Bomberos de Tlajomulco, señaló que la actualización del personal operativo permite fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias. Añadió que los elementos que participaron compartirán los conocimientos adquiridos con sus compañeros para extender la capacitación al resto de la corporación.

El curso forma parte de las acciones de profesionalización que impulsa la Coordinación General de Prevención y Servicios de Emergencia del municipio.