Navidad al Estilo Jalisco: arte, música y tradición en la temporada decembrina

. .

El Gobierno de Jalisco presentó el programa “Navidad al Estilo Jalisco”, una agenda que reúne espectáculos escénicos, conciertos, actividades gratuitas y el regreso de montajes emblemáticos en el área metropolitana de Guadalajara.

Ballet y música en el Teatro Degollado

El Cascanueces, a cargo del Ballet de Jalisco, se convierte nuevamente en la tradición que cierra el año. La directora Lucy Arce Álvarez anunció una producción con 80 bailarines y la participación de niños del Instituto Cultural Cabañas.

Funciones: del 17 al 21 de diciembre, con boletos disponibles en taquilla y boletomovil.com.

La Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ) ofrecerá el esperado “Cántico de Navidad”, bajo la dirección de José Luis Castillo y con solistas invitados como Anabel de la Mora, Vanessa Jara, César Delgado y Carlos López.

Programa: obras de Handel, Mozart, Franck, Adam, Gruber, Tchaikovsky, Rimsky-Korsakov, Reger, Mahler y Fauré.



Funciones: 11 de diciembre a las 20:30 horas y 14 de diciembre a las 12:30 horas, en el Teatro Degollado.

Museos, exposiciones y actividades gratuitas

El organismo Museos, Exposiciones y Galerías (MEG) anunció más de 100 actividades gratuitas durante diciembre:

Congresos literarios, ciclos de cine y talleres formativos.

Conversatorios con artesanos y conciertos dominicales.

Exposición “Tradición viva: Nacimientos de Arte Popular” , que reúne piezas de maestras y maestros artesanos.

, que reúne piezas de maestras y maestros artesanos. Eventos destacados: el XXVIII Congreso Internacional de Literatura Mexicana en Chapala, presentaciones del Cuarteto Trans, un concierto de jazz con Miguel Soto y Sofía Ramírez, y el regreso de la Orquesta de Flautas.

Festival Ilusionante 2025

La Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco (AEEJ) desplegará el Festival Ilusionante, del 7 de diciembre al 7 de enero, en Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco de Zúñiga.

Zapopan: pista de hielo con capacidad para 70 personas cada 20 minutos.

Tlajomulco: juegos mecánicos y activaciones familiares en la Unidad Deportiva Chivabarrio, dentro de la programación Navidad Tlajo “Siempre Unidos”.

Tradición y acceso cultural

Las instituciones coincidieron en que esta agenda refuerza la presencia de artistas jaliscienses, garantiza acceso a eventos de calidad y mantiene vivas las tradiciones que distinguen al estado en uno de los cierres de año más activos.