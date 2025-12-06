La escritora tzotzil María Victoria Díaz Ruiz recibió el Premio de Literaturas Indígenas de América 2025

La escritora tzotzil María Victoria Díaz Ruiz fue reconocida con el Premio de Literaturas Indígenas de América (PLIA) 2025 por “Sokem Viniketik / Hombres absurdos”, un libro bilingüe que reúne seis relatos sobre la vida cotidiana, los afectos y las tensiones sociales en comunidades originarias.

En el marco de la Feria Internacional del Libro (FIL) recibió un estímulo económico de 300 mil pesos, la publicación de su obra, así como una estatuilla conmemorativa y un reconocimiento oficial.

Autoridades culturales destacaron la fuerza narrativa y la sensibilidad con que la autora hilvana memoria colectiva desde la lengua tzotzil para acercarla a nuevos públicos.

Durante la ceremonia, Gerardo Ascencio Rubio, Secretario de Cultura de Jalisco, entregó el cheque a la ganadora y subrayó que su propuesta literaria destaca por la contundencia con que reivindica la voz propia en un panorama de escrituras indígenas contemporáneas.

En el acto también participaron Karla Planter Pérez, Rectora General de la Universidad de Guadalajara; Marisol Schulz, Directora de la FIL, y Alma Rosa Espíndola Galicia, encargada de despacho del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, además de autoridades federales, estatales e instituciones que han acompañado el PLIA desde su creación.

El galardón, que llega a su décima tercera edición, volvió a subrayar la vitalidad de las lenguas originarias como territorios creativos en transformación.

Para la Secretaría de Cultura, el reconocimiento confirma la importancia de impulsar espacios donde convergen tradición y nuevas escrituras, así como de fortalecer políticas que difundan y protejan la literatura en lenguas indígenas como parte esencial del tejido cultural del país.

