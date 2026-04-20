Jalisco acelera su ruta para ser la capital del cine en México al fortalecer la industria audiovisual

En un movimiento que redefine el mapa del cine en México, el Gobierno encabezado por Pablo Lemus Navarro anunció, durante el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, una inversión de 800 millones de pesos para la producción de al menos 20 películas en los próximos cinco años, así como la instalación en el estado de la empresa de postproducción Óxido, en alianza con Lemon Films, considerada una de las más importantes del país.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza el anuncio de la llegada y consolidación de operaciones de Lemon Films y Óxido en Jalisco

El anuncio se realizó en el encuentro de industria Filma Jalisco, con la presencia de Estrella Araiza; Mauro Garza Marín; Alejandro Tavares; Fernando Lebrija y Billy Rovzar, así como figuras del cine nacional como Jaime Camil y Claudia Álvarez.

El gobernador subrayó que hoy Jalisco cuenta con condiciones competitivas para atraer producciones, gracias a instrumentos como el Cash Rebate y la consolidación de una política pública sostenida.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza el anuncio de la llegada y consolidación de operaciones de Lemon Films y Óxido en Jalisco

“Tenemos de las locaciones más bonitas que hay en todo el país, pero no teníamos los esquemas y los sistemas para poder dar esas facilidades. Ahora ya los tenemos”, afirmó, al destacar que el objetivo es facilitar y multiplicar la llegada de proyectos cinematográficos.

La estrategia no solo busca atraer rodajes, sino construir una industria integral. Lemus insistió en que el crecimiento debe beneficiar directamente a la economía local: “Si queremos convertir a Jalisco en la capital fílmica de México y de Latinoamérica, tenemos que fomentar las empresas locales”, dijo, al enfatizar la importancia de fortalecer proveedores, talento técnico y servicios vinculados al sector.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza el anuncio de la llegada y consolidación de operaciones de Lemon Films y Óxido en Jalisco

Entre los proyectos ya en puerta se encuentran producciones como “Papá en la Luna”, protagonizada por Jaime Camil y Claudia Álvarez, así como “No eres tú, soy yo”, además de una tercera cinta con Angélica Boyer y Sebastián Rulli. Estas producciones se filmarán en locaciones como Guadalajara y Puerto Vallarta, con la intención de extenderse a destinos como Tapalpa, Mazamitla o Chapala.

El impacto económico es significativo. La producción constante de películas implica empleos para técnicos, creativos, actores y proveedores, además de una derrama directa en turismo, transporte, comercio y servicios. En ese sentido, Lemus fue enfático al señalar que el crecimiento no se detendrá: “Aquí no para esto, tiene que seguir creciendo a través de los años. Somos, me atrevo a decir ya, la capital de la industria fílmica”.

Por su parte, Mauro Garza Marín destacó que esta industria confirma el liderazgo de Jalisco como capital de la innovación, al tiempo que Alejandro Tavares subrayó que la coordinación institucional ha sido clave para concretar la llegada de nuevas empresas y proyectos.

Con la instalación de Óxido, la producción sostenida de contenido y una política pública enfocada en el largo plazo, Jalisco no solo busca competir, sino liderar. El mensaje desde el FICG es claro: el estado se posiciona como el nuevo epicentro del cine en México y uno de los más prometedores de Latinoamérica.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza el anuncio de la llegada y consolidación de operaciones de Lemon Films y Óxido en Jalisco

PARA SABER

● El Cash Rebate es una intervención pública que otorga incentivos económicos a reembolso sobre gastos ejercidos en Jalisco, para quienes vengan a producir al estado.

● En Jalisco se creó la primera Ley Fílmica a nivel nacional, lo que genera mejores condiciones para estos sectores y cada una de las empresas y cadenas de suministro para el cine en el estado.

Las siete razones para filmar en Jalisco son las siguientes:

● La política pública Filma Jalisco y la Ley de Filmaciones, únicas en México, que brindan certeza y confianza.

● Incentivos económicos para la atracción de inversiones como el Cash Rebate.

● Talento mexicano especializado y reconocido a nivel mundial, así como servicios profesionales.

● Diversidad de locaciones, desde playa y bosque hasta ciudad y desierto; arquitectura moderna y de época.

● Clima privilegiado para grabar películas los 365 días del año.

● Costos competitivos de producción.

● Posición geográfica estratégica, cercana a los centros de toma de decisiones en Estados Unidos.