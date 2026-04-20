Regresa el espíritu festivo de la zarzuela al Degollado con “El Orgullo de Jalisco”

La zarzuela “El Orgullo de Jalisco” vuelve a escena como una invitación abierta a reencontrarse con la tradición, el humor y la música que han marcado generaciones.

Tras el eco que dejó su reestreno, la puesta regresa con una energía renovada y una producción de gran formato que convierte al escenario en una celebración viva del imaginario jalisciense.

Con un despliegue escénico que combina orquesta, coro, danza y teatro, el montaje articula una narrativa entrañable donde conviven charros, romance, conflictos cotidianos y estampas del centro de Guadalajara. La obra, con música de Federico Moreno Torroba y libreto de Antonio Guzmán Aguilera, logra un equilibrio entre la herencia de la zarzuela española y una identidad local profundamente reconocible.

Zarzuela “El Orgullo de Jalisco”

El Secretario de Cultura de Jalisco, Gerardo Ascencio Rubio, subrayó el impacto que ha tenido la recuperación de esta obra, al señalar que “tuvo una gran repercusión por la recuperación de la obra y también por el montaje”, lo que derivó en reseñas en publicaciones especializadas y el interés de escenarios internacionales. Además, destacó que esta nueva temporada confirma el interés del público por propuestas escénicas impulsadas desde lo público.

En escena, la soprano Claudia Cota, en el papel de Cristina, y el barítono Carlos López, como Paco Aldana, encabezan un elenco que da vida a personajes entrañables en una historia que transita entre lo festivo y lo emotivo. La dirección general está a cargo de Leopoldo Falcón, quien apuesta por una lectura que conecta tradición y contemporaneidad, mientras que la dirección musical recae en Allen Vladimir Gómez Ruiz.

Más allá del espectáculo, la obra representa un esfuerzo de rescate patrimonial. Las partituras originales fueron localizadas en Madrid por el investigador Rooney Josué Hernández Villanueva, lo que permitió devolver a los escenarios una pieza que permaneció décadas sin representación. Este hallazgo no solo revitalizó la obra en Guadalajara, sino que la proyectó a circuitos internacionales, consolidando su relevancia cultural.

Zarzuela “El Orgullo de Jalisco”

Entre tradición, memoria y linaje artístico

“El Orgullo de Jalisco” no solo cuenta una historia de identidad y vida popular; también está atravesada por un linaje artístico que conecta generaciones. En su estreno original de 1947, la obra fue protagonizada por Pepita Embil, figura central de la zarzuela y madre del tenor Plácido Domingo, lo que añade una capa simbólica a su recuperación actual. Décadas después, el propio Domingo estuvo presente en el reestreno el año pasado (2025) en el Teatro Degollado, subrayando el valor histórico y emocional de una pieza que forma parte de la memoria escénica hispana.

A este contexto se suma el eco internacional que ha rodeado la reposición contemporánea. La recuperación de las partituras y su circulación en espacios especializados abrió la puerta a su proyección fuera de México, incluyendo su mención en la programación del Teatro de la Zarzuela. Este reconocimiento refuerza la relevancia de la obra como un puente entre la tradición española y la reinterpretación jalisciense, consolidando su vigencia en el panorama lírico actual.

Zarzuela “El Orgullo de Jalisco”

Un montaje multitudinario con proyección internacional

La magnitud de “El Orgullo de Jalisco” se refleja en su despliegue escénico: más de 120 artistas participan en cada función, entre cantantes, músicos, actores y bailarines. En escena convergen dos orquestas, agrupaciones corales y cuerpos de danza que construyen una experiencia envolvente, donde cada número musical y coreográfico aporta al carácter festivo y narrativo de la obra.

Este alcance no se limita al escenario local. Tras su exitoso reestreno, la producción perfila un posible recorrido internacional, con interés en llevarla a foros europeos, lo que marcaría un nuevo capítulo en la vida de la zarzuela. Así, el montaje no solo reafirma su arraigo en Jalisco, sino que se proyecta como una propuesta capaz de dialogar con públicos más allá de sus fronteras.

Zarzuela “El Orgullo de Jalisco”

Una experiencia para disfrutar en vivo

“El Orgullo de Jalisco” es, ante todo, una experiencia escénica que invita a sumergirse en la música, el color y las historias que forman parte del ADN cultural del estado. La combinación de talento local, producción ambiciosa y una narrativa cercana hacen de esta zarzuela una opción ideal tanto para quienes ya conocen el género como para quienes buscan descubrirlo.

Zarzuela “El Orgullo de Jalisco”

Datos

Evento: Zarzuela “El Orgullo de Jalisco”

Género: Teatro lírico / zarzuela mexicana

Compositor: Federico Moreno Torroba

Libreto: Antonio Guzmán Aguilera

Adaptación: Leopoldo Falcón

Producción: Secretaría de Cultura de Jalisco

Fechas y horarios:

1 de mayo | 20:00 horas

2 de mayo | 19:00 horas

3 de mayo | 12:30 horas

Sede: Teatro Degollado (Centro Histórico de Guadalajara)

Boletos: Disponibles en taquilla y en Boletomóvil