GDLUZ regresa para iluminar Guadalajara con música, arte y tradición

Del 23 al 26 de abril, el Centro Histórico de Guadalajara se transformará en un gran escenario a cielo abierto con la llegada de la novena edición del Festival GDLUZ, un evento que combina iluminación, música y expresiones culturales para ofrecer una experiencia inmersiva y gratuita.

GDLuz

La presidenta municipal, Vero Delgadillo, subrayó que este encuentro no solo es un espectáculo visual, sino también un motor económico y social para la ciudad. Recordó que desde su primera edición en 2017, el festival ha crecido de manera significativa, pasando de una derrama de 27 millones de pesos a una proyección que hoy supera los 180 millones, reflejo del interés que genera entre visitantes locales, nacionales e internacionales.

Además, destacó que GDLUZ es una oportunidad para que las y los tapatíos se reencuentren con su ciudad. Señaló que este tipo de celebraciones fortalecen el sentido de pertenencia y convierten al espacio público en un punto de convivencia donde familias, amistades y visitantes pueden disfrutar de una experiencia colectiva, en un ambiente incluyente y accesible para todos.

La invitación es clara: vivir la ciudad, recorrerla y disfrutarla, pero también cuidarla. La alcaldesa llamó a asistir con responsabilidad, mantener limpio el entorno y preservar el patrimonio, enfatizando que el compromiso de conservar a Guadalajara como una de las mejores ciudades del país es compartido entre autoridades y ciudadanía.

GDLuz

El festival se extenderá a lo largo de más de dos kilómetros, desde la Catedral de Guadalajara hasta el Instituto Cultural Cabañas, con 50 atracciones distribuidas en cinco zonas temáticas que celebran la música, la fiesta, los agaves, los juguetes y las artes. La edición 2026 apuesta por una producción renovada que eleva su nivel técnico y consolida a GDLUZ dentro del circuito internacional de festivales de luz.

Para garantizar una experiencia segura, el Gobierno de Guadalajara desplegará un operativo con más de cinco mil servidores públicos y la participación de más de 20 dependencias. Asimismo, habrá módulos de atención, filtros peatonales y ajustes en la movilidad, por lo que se recomienda planificar la visita con anticipación.

GDLUZ no solo ilumina edificios y calles: enciende el ánimo de una ciudad que se redescubre en cada edición. La cita está hecha para dejarse sorprender, caminar entre luces y hacer del corazón tapatío una fiesta compartida.

GDLuz 2025

La Música

Esta zona inicia en el Paseo Alcalde, justo enfrente de la Catedral, que se consolida como un punto central del Festival.

El escenario presenta una producción de mayor formato que integra iluminación, elementos visuales y música en vivo, además de que estará ubicada la escultura de palillismo que este año será un león, representativo de la Ciudad.

La Fiesta

La Plaza Liberación albergará un espectáculo multimedia de alto impacto y producción musical en vivo, donde la modernidad y la tradición se mezclarán de una manera única, resaltando la identidad local.

Los Agaves

Regresan los Agaves Luminoso como uno de los puntos más icónicos del recorrido.

Los Juguetes

La experiencia familiar evoluciona con una nueva versión de El Túnel, además de que se integra el tradicional juego de la matatena en una atracción interactiva de gran formato que combina el juego, la iluminación y la tecnología.

Las Artes

El Paseo Cabañas ofrecerá instalaciones monumentales, consolidándose como uno de los espacios más emblemáticos del circuito.

La novena edición de GDLUZ celebra a la Ciudad como un ente vivo que se recorre y comparte, además de que se fomenta la construcción de comunidad y la apropiación de los espacios públicos.

PARA SABER

Festival GDLUZ 2026

Lugar: Centro Histórico de Guadalajara

Horario: 19:30 a 23:00 horas

Fechas: 23, 24, 25 y 26 de abril

Más información en: gdluz.mx