Pintura de Arturo Rivas Sáinz. Imagen tomada de @AteneoARS / FB.

Arturo Rivas Sáinz fue director de la Escuela de Bellas Artes y fundador de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Guadalajara, inaugurada por el gobernador de Jalisco, Agustín Yáñez en 1957.

Estuvo al pendiente de la creación de diversos centros culturales como la Casa de la Cultura Jalisciense, el Centro Cultural Colomos y El Colegio de Jalisco, entre otras instituciones. Rivas Sáinz fue fundador de revistas literarias jaliscienses como Eos, Xallixtlico y Summa en la que colaboraron escritores de varias generaciones como Juan José Arreola, Adalberto Navarro Sánchez, Antonio Alatorre, Emmanuel Carballo, Salvador Echavarría y Alfonso Toral Moreno. La revista Summa fue una de las empresas más longevas de Jalisco de la segunda mitad del siglo XX, junto con Etcaetera, de Adalberto Navarro Sánchez.

El Ateneo Summa se fundó el 13 de julio de 1976 con la participación de los integrantes del taller literario del maestro Arturo Rivas Sáinz, en el que asistieron en su casa: Olivia Zúñiga, Amalia Guerra, Artemio González García, Miguel González Gómez, Socorro Arce, Ruth Levy, María Luisa Burillo, Jorge Souza, Xavier Garabito, Gloria Becerra, Catalina Guerra, Carmen Gloria Lugo, Guadalupe Mercado, Martha Cerda, Carolina Aranda, Magdalena González Casillas, Sara Velasco, Fabián Torres Ruiz, Félix Vargas, Wolfgang Vogt, entre toda una pléyade de escritores.

Desde que acaeció el sensible fallecimiento del maestro Arturo Rivas Sáinz el 5 de enero de 1985, el Ateneo Summa continuó con la prolífica labor de difusión de su obra y de las letras de Jalisco. La tercera época de la revista Summa se dedicó en homenaje a Arturo Rivas Sáinz (número 1, Guadalajara, Jalisco, julio-septiembre de 1985).

En esa edición aparecen sendas publicaciones de Carmen Gloria, Adalberto Navarro Sánchez, Magdalena González Casillas, Fayad Jamis, Amalia Guerra, Gilberto Medina, Salvador Echavarría, Artemio González García, Ramón Mata Torres, Carolina Aranda, Rafael Kuri, María Casparius, Xóchitl Díaz de León, María Luisa Burillo, Socorro Arce, Alfonso C. Hernández, Ma. Cristina Remus, Carlos Rodríguez Betancourt, Patricia Medina, Catalina Guerra, Luz Elena Escudero y Manuel Serna Maytorena. En el prefacio editorial se menciona lo siguiente:

La muerte del maestro Arturo Rivas Sáinz, con toda su significación para la cultura de Jalisco y en especial para las letras, tiene una connotación propia; porque su desaparición física, naturalmente, detiene su obra, pero no la agota. Esto que suena paradójico no lo es, porque su trabajo mismo, en la medida en que se difunda, va a alcanzar su espacio más amplio, incidiendo en el movimiento de la cultura del Estado.

La revista Filosofía y Letras, de la Federación de Estudiantes de Guadalajara de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Guadalajara, publicó “Homenaje a Arturo Rivas Sáinz” donde se incluyen textos del maestro como: “Teatro europeo medieval” y la “Institución de la Orden de la Caballería”, así como una semblanza en la que se reconoce lo siguiente: “Arturo Rivas Sáinz con su peculiar estilo que lo hace inconfundible, constituye toda una época en las letras jaliscienses y nacionales”. En este número se hallan poemas de Socorro Arce, María Casparius y Patricia Medina.

En marzo de 1985, posterior al fallecimiento del maestro Rivas Sáinz, Socorro Arce logró gestionar la publicación de sus narraciones inéditas con el título: Verdades mentidas en la Unidad Editorial del Gobierno de Jalisco.

María Luisa Burillo rescata en la colección “Los Siete de Jalisco” el libro titulado: Poesía de la poesía, que recopila sus poemas inéditos, junto con Martha Rivas Soto, hija del ilustre arandense, en la Colección Tezontle del Fondo de Cultura Económica en coedición con la Universidad de Guadalajara. “Los Siete de Jalisco” rescata a pensadores jaliscienses como Ignacio Arriola Haro, Salvador Echavarría, Ernesto Flores, Ignacio Gómez Robledo y Hugo Gutiérrez Vega, entre otros.

Pedro Valderrama Villanueva se dedicó al rescate de su vida y obra: Arturo Rivas Sáinz. Una semblanza con una presentación por Artemio González García. Esta investigación se lleva a cabo en el homenaje al Centenario de su Natalicio en 2005. Posteriormente recopila en Arturo Rivas Sáinz. Crítica: ensayos y reseñas, publicada por el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes (CECA-Jalisco, 2006) un estudio pormenorizado de su biografía y su trabajo como editor y ensayista de las Letras Jaliscienses: “sólo resta decir que se espera que con la presente selección, más lectores y estudiosos se interesen por la obra de cada uno de los principales ensayistas jaliscienses del siglo XX, y se inicie una justa revaloración de esta figura esencial dentro del ensayo mexicano”.

Mario Alberto Nájera publicó Arturo Rivas Sáinz. Poema del poema, en la Colección Centro, diseño gráfico a cargo de Fayad Jamis publicado en Ediciones Presente y Futuro en Cuba, 2008, con prólogo de Hugo Gutiérrez Vega: “asistía a la tertulia el maestro Arturo Rivas Sáinz. Hablaba poco y cuando lo hacía siempre daba en el blanco. Su sabiduría literaria y su bien manejada erudición eran objeto de constantes consultas que sabía desahogar con brevedad amable y, valga la paradoja, con una especie de énfasis titubeante”.

Martha Rivas Soto publica en dos volúmenes los Ensayos (tt. I y II) en la Colección “Letras Inmortales de Jalisco” de la Secretaría de Cultura de Jalisco en 2008. Diseño a cargo de Avelino Sordo Vilchis y prólogo de Artemio González García titulado: “Los ensayos de Arturo Rivas Sáinz”. En la advertencia editorial Martha Rivas Soto expresa: “Arturo Rivas Sáinz era un experimentador e innovador del lenguaje, de manera que tanto la unión como la separación de partículas, preposiciones y palabras que el lector atento encontrará en estas páginas y pertenece a su estilo”.

Juan Manuel Negrete publicó las Memorias del Primer Congreso Jalisciense de Filosofía, Arturo Rivas Sáinz, en la Secretaría de Cultura del Gobierno de Jalisco en coedición con la Universidad de Guadalajara en 2014: “este primer congreso fue dedicado a la memoria del insigne maestro Arturo Rivas Sáinz, uno de los fundadores de la carrera de filosofía en la Universidad de Guadalajara”.

RESCATE, EDICIÓN E INVESTIGACIÓN DE LA OBRA DE RIVAS SÁINZ

El autor Carlos Axel Flores Valdovinos se ha dedicado al rescate, edición e investigación de Arturo Rivas Sáinz.

Flores Valdovinos se graduó con su Tesis de Licenciatura en Filosofía, titulada: “Prolegómenos para una Fenomenología de lo Poético. La estilística de Arturo Rivas Sáinz como filosofía de la literatura”, en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México (2019), y se tituló como Maestro en Estudios de Literatura Mexicana de la Universidad de Guadalajara con la tesis “Hermenéutica de la estilística. El entrecruce de la metáfora en Arturo Rivas Sáinz”, (Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Guadalajara, Jalisco, 2021).

El estilo de Arturo Rivas Sáinz. Edición crítica es un proyecto que pretende recopilar todos los ensayos, reseñas, presentaciones y prólogos dispersos en revistas literarias jaliscienses y nacionales. Hasta la fecha se han publicado dos volúmenes, el primero con una introducción sobre su vida y obra, estilo y revistas literarias jaliscienses. Además de compilar en la primera parte todos los escritos de Arturo Rivas Sáinz en revistas jaliscienses como Themis, Iberoamérica, Arte, Cúspide, Prisma, Pan, Guadalajara, Ariel y Etcaétera. El segundo tomo rescata en un segundo volumen “Arturo Rivas Sáinz y la revista Summa”, es decir, toda su obra dispersa publicada en esta revista que va desde 1953 hasta 1985 y continúa después de su fallecimiento publicando textos inéditos.

Carlos Axel Flores Valdovinos se ha dedicado por auténtica afición al rescate de su bibliografía y hemerografía, tal como se publicaron en sus libros: Sumario. Índice la revista Summa de Arturo Rivas Sáinz (Editorial Ateneo Tzapotlatena, Colección Ilustres de Jalisco, 2023), y Crítica de la crítica. Ensayos sobre Arturo Rivas Sáinz con prólogo de Mauricio Beuchot (Editorial CIVITATIS, Ateneo ARS, 2022), ambas ediciones de autor.

También ha coordinado y difundido los Coloquios en Homenaje a Arturo Rivas Sáinz, en diversas sedes: Casa-Taller Literario Juan José Arreola (2017), Auditorio Lic. Silvano Barba del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara (2018), Festival del Libro y las Artes de Arandas (2019) y Museo de la Ciudad de Guadalajara (2023) En estos homenajes se ha contado con la participación de escritores como: Martha Rivas Soto, María Luisa Burillo, Socorro Arce, Sara Velasco, Patricia Medina, Wolfgang Vogt, Pedro Valderrama, Orso Arreola Sánchez, Juan Manuel Negrete, Antonio Cajero Vázquez, Lilia Solórzano Esqueda, Silvia Quezada y Juan Ignacio Mancilla.

Carlos Axel Flores Valdovinos

INVITACIÓN AL SEXTO COLOQUIO EN HOMENAJE A RIVAS SÁINZ, EN LA FECHA DE SU NATALACIO

Se haca una cordial invitación al público en general, interesado en asistir al Sexto Coloquio en Homenaje a Arturo Rivas Sáinz que se llevará a cabo en la Escuela de Escritores SOGEM (Avenida Circunvalación Agustín Yáñez 2839, Vallarta, CP 44130 Guadalajara, Jalisco) el día de su natalicio 24 de abril de 2026, en un horario de 10 am a 2 pm.

PROGRAMA

-Inauguración a cargo del titular de la Secretaría de Cultura de Jalisco, Luis Gerardo Ascencio Rubio, además de la presencia de las literatas Ruth Levy y Sara Velasco.

-Primera mesa: “Arturo Rivas Sáinz y los talleres literarios”; participarán las escritoras Martha Cerda y Carolina Aranda.

-Conferencia inaugural a cargo del maestro Carlos Axel Flores Valdovinos titulada: “La fenomenología poética de Arturo Rivas Sáinz”.

-Tercera mesa: “Arturo Rivas Sáinz, el humanista”, a cargo de los poetas de Jalisco Dante Medina y Jorge Souza.

-Presentación del libro: “Poema del poema”, por el doctor Mario Alberto Nájera y la maestra María Luisa Burillo.

-Presentación del libro “El estilo de Arturo Rivas Sáinz. Edición crítica” (dos tomos) de Carlos Axel Flores Valdovinos, por el doctor Efraín Franco y el maestro René Michel.

-Presentación del número 143 de la revista Estudios Jaliscienses, dedicado a “Las Letras Jaliscienses”, coordinado por Pedro Valderrama, y que estará a cargo de la doctora Angélica Peregrina, del Colegio de Jalisco, y lectura llevada a cabo por los maestros Juan Carlos Gallegos y Carlos Axel Flores Valdovinos.

Agradecemos sinceramente a la Mtra. Martha Cerda, por su valioso apoyo y confianza para llevar a cabo este merecido homenaje a Arturo Rivas Sáinz, uno de los Pilares de las Humanidades en Jalisco. Habrá brindis de clausura.

Entrada libre. ¡¡¡Los esperamos!!!