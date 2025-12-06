La FIL recibe “La estrella que faltaba en el cielo”, un cuento para acompañar a infancias ante la desaparición

Una nueva herramienta de acompañamiento emocional para infancias y adolescencias que viven procesos de desaparición fue presentada ayer en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL). Se trata de "La estrella que faltaba en el cielo", un cuento elaborado desde el Centro de Acompañamiento Psicosocial ante la Desaparición de Personas (CAPS), con ilustraciones creadas por niñas, niños y adolescentes.

El material, que nació de las actividades psicosociales que ofrece el CAPS, busca reconocer y nombrar emociones que a menudo las infancias no pueden expresar. “Es una guía sensible para reconocer lo que muchas niñas, niños y adolescentes sienten, pero a veces no pueden decir”, explicó Julio César Guzmán Gómez, director del CAPS y autor del cuento.

La historia utiliza metáforas y analogías para narrar la experiencia de Itzel, una estrella que enfrenta la desaparición de su padre, Tonatiuh. Desde esta perspectiva simbólica, la publicación pretende visibilizar cómo este fenómeno impacta profundamente a las infancias, quienes en ocasiones se enfrentan a entornos que “carecen de empatía y apoyo”, señalaron las autoridades presentes.

La presentación contó con la participación de la Presidenta del Sistema DIF Jalisco, Maye Villa de Lemus; la titular de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas, y Guzmán Gómez, quienes destacaron que la desaparición “alcanza a todos los grupos poblacionales y lacera las relaciones sociales”, por lo que materiales como este contribuyen a la reconstrucción del tejido comunitario.

La Fiscalía del Estado puso a disposición la publicación con el objetivo de fomentar una sociedad más empática y sensible ante la desaparición de personas, y reafirmó su compromiso de impulsar estrategias que acompañen emocionalmente a quienes enfrentan esta realidad.