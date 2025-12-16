Vive la ConCo Guadalajara: la magia del anime, el manga y el cómic continúan

Este pasado 13 y 14 de diciembre la cita fue en la Expo Guadalajara, para hacerse presente en la última edición del año de Vive la ConCo. En esta ocasión dominaron la escena cosplay los fanáticos de Demon Slayer, NieR: Automata y Chainsaw Man; y, como siempre, no faltó quien sorprendiera con un disfraz colosal: uno de Totoro, por cierto, con movilidad en ojos y boca. De entre todos los cosplay, a este le sobraron peticiones de fotos: ¿quién se resiste a una selfie?

En la zona gamer, la consola campeona y sensación entre los fanáticos del videojuego fue la Nintendo Switch 2, con la que se armaron las retas de Mario Kart World en pantalla gigante y en modalidad multijugador. Y, como es casi obligado, también muchos midieron habilidades gamers con los juegos de maquinita, como el clásico Mortal Kombat.

La música estuvo en el aire, creando atmósferas de convención con las canciones de la nostalgia, entonadas a todo pulmón por improvisados artistas del karaoke que entregaban el alma con temas de anime, como la clásica intro de Dragon Ball Z.

Puestos no faltaron como para causarle envidia al Tianguis Cultural: cantidad de playeras tematizadas, figuras de colección tipo estatua o articuladas, mangas y, claro, cómics nacionales y de importación; incluso una katana de madera, a buen precio, se podía conseguir. Echamos de menos en esta ocasión a las editoriales Kamite y Panini.

En el escenario principal, Trujo —actor de doblaje del Genio de Aladdin, Hades y Obito, entre muchos otros— dio una inspirada plática motivacional. Contó su experiencia en el medio y recomendó a los aspirantes a estrellas del doblaje que sean ellos mismos, que estén orgullosos de ser mexicanos, pues “está de moda ser mexicano”.

José Luis Piedra, otro actor de doblaje conocido por su trabajo dando voz a Zenitsu, junto con sus colegas Uzaz Huerta y Diego Becerril, interactuaron con el público organizando concursos de acrobacia, a los que se apuntaron más de un asistente.

Luego vino el Concurso de Cosplay Performance, en el que destacaron las rutinas inspiradas en Goblin Slayer. Sorprendieron por su tramoya y registros actorales los participantes que caracterizaron una escena de Frankelda, dándoles competencia los cosplay de Elden Ring. Poniéndole actitud, también estuvieron las chicas caracterizadas como las Guerreras K-pop. Finalmente ganó el performance de Naruto, que para el gusto de parte del público no resultó ser el mejor de todos.

Después llegó la pasarela cosplay, con su nutrido grupo de concursantes, incluido el carismático y descomunal Totoro. Otro que llamó la atención fue una caracterización del Cadáver de la Novia; apareció una clásica Serena de Sailor Moon; pero finalmente los ganadores fueron el cosplay de Glinda y uno muy elaborado —que con dificultad pudo subir al escenario— de Gundam, este clásico anime de mechas o robots tripulados de los años ochenta, ya casi de culto, y muy seguido por los fanáticos del anime clásico.

Corre el telón: la fiesta del frikismo tapatío concluyó por este año, esperando que esté puntualmente de regreso el próximo año en el mismo lugar, la Expo Guadalajara, escenario por excelencia para la experiencia Vive la ConCo.