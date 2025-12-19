Recibirá el MUSA a visitantes en vacaciones con siete exposiciones

Con arte inmersivo, obras que invitan a la reflexión y otras experiencias, las siete exposiciones vigentes en el Museo de las Artes (MUSA) de la Universidad de Guadalajara, además de los murales de José Clemente Orozco, esperan a los visitantes durante el actual periodo vacacional de invierno.

El recinto universitario cerrará los días 24 y 25 de diciembre de 2025 y 1 de enero de 2026, mientras que el 31 de diciembre abrirá de 10:00 a 15:00 horas. El resto del periodo permanecerá abierto en su horario habitual de martes a sábado de 10:00 a 18:00 horas y domingo de 10:00 a 15:00 horas. La entrada es gratuita.

Fábulas fantásticas. Colección Museo de Arte Moderno

Una de las exhibiciones que podrán disfrutar los asistentes es Fábulas fantásticas. Colección Museo de Arte Moderno, que abre sus puertas a lo maravilloso con piezas en las que conviven visiones inusuales, seres de otros mundos y realidades alternas. Es presentada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y el MAM, en colaboración con el MUSA, y está disponible hasta el 4 de enero de 2026.

Espacio onírico. Un viaje inmersivo por la creatividad digital de Cataluña

Otra muestra es Espacio onírico. Un viaje inmersivo por la creatividad digital de Cataluña, realizada como parte del Programa de Artes Visuales de Barcelona Invitada de Honor de la FIL Guadalajara 2025. En ella, las propuestas de seis artistas y estudios catalanes envuelven con proyecciones de gran innovación visual y sonora. Termina el 8 de enero de 2026.

En tanto, Ceguera voluntaria abre un espacio para cuestionar la indiferencia ante el tema de las personas que han desaparecido en México. La exposición es resultado de la residencia artística en la que, con la guía de la creadora Claudia Rodríguez, quienes asistieron participaron en la elaboración de réplicas de prendas de vestir y calzado con materiales como yeso, barro y cemento. Finalizará el 18 de enero de 2026.

Butacas intervenidas para los Premios del Público a las Artes Escénicas

La exhibición de las butacas intervenidas para los Premios del Público a las Artes Escénicas se realiza en colaboración con la Coordinación de Artes Escénicas y Literatura, perteneciente a la Coordinación General de Extensión y Difusión Cultural de la Universidad de Guadalajara. Cada artista participante en la intervención dio identidad propia a las piezas que estarán en MUSA hasta el 18 de enero de 2026.

Doncella • Madre • Sabia. La mujer en la Colección Grodman da a conocer parte del acervo que la doctora y filántropa estadounidense Pyrrha Gladys Grodman atesoró a lo largo de su vida y que ahora está bajo resguardo del MUSA. Con la colaboración de la University of Guadalajara Foundation | USA, reúne más de 40 obras de artistas jaliscienses con un tema en común. Finaliza el 8 de febrero de 2026.

En Los libros de Barcelona. Diseño y edición se resalta la importancia y el dinamismo en la producción editorial de dicha ciudad, desde los orígenes de la imprenta hasta su evolución e innovación. Presenta ejemplares del siglo XVII y otros, pertenecientes al Museu del Disseny–Disseny Hub, entre coloridas salas que regalan atractivas imágenes para quienes se tomen fotografías. Termina el 1 de marzo de 2026.

Orden salvaje, de Rocío Sáenz

La muestra Orden salvaje, de Rocío Sáenz, despliega escenas que conducen hacia mundos en los que conviven la belleza, el caos y hasta la corrupción, entre otros tópicos. La entrada es una especie de portal sensorial, con vegetación y aroma, que invita a la contemplación y la disposición de observar.

Murales de José Clemente Orozco

Además de las exposiciones temporales, en el corazón del MUSA se ubica el Paraninfo “Enrique Díaz de León”, con dos murales de José Clemente Orozco: El hombre creador y rebelde y El pueblo y sus falsos líderes plasmados en la cúpula y el estrado, respectivamente.

