Navidalia ilumina el cierre de año en Guadalajara

Por sexto año consecutivo, Guadalajara es sede de Navidalia, el parque temático navideño que continúa recibiendo visitantes hasta el 30 de diciembre en el Parque Ávila Camacho, consolidándose como una de las principales opciones para disfrutar el fin de año en la ciudad. La experiencia ofrece un recorrido inmersivo multicultural que combina arte, tecnología, música y tradiciones de distintas regiones del mundo.

Durante más de cuatro semanas, turistas y público local pueden vivir una Navidad distinta entre decoraciones monumentales, nochebuenas, piñatas, villancicos y el imponente Gran Árbol navideño de 14 metros de altura, además de atracciones como el trenecito y una amplia oferta gastronómica y sensorial.

Uno de los grandes atractivos de esta edición es el espectáculo principal “Canticorum”, un show musical inspirado en la Alta Edad Media que reúne a más de 30 artistas en escena, entre solistas, coros y orquesta, interpretando canciones emblemáticas en sus idiomas originales, ofreciendo una experiencia emocional y multisensorial.

Navidalia se divide en cuatro mundos temáticos: la Posada Mexicana, que revive tradiciones entre farolitos, letanías y sabores típicos; el Mundo Nórdico, con paisajes invernales y un Camino de Hielo para patinar; el Mundo Europeo, con cabañas iluminadas, pista de hielo y gastronomía internacional; y el Mundo del Medio Oriente, un recorrido en barcazas que recrea los orígenes de la Navidad con música, danza y un gran nacimiento.

Consolidado como un espacio familiar y turístico, Navidalia ha logrado atraer visitantes de todo el país, ya que el 71 por ciento de su público proviene de otros estados, impulsado también por el atractivo cultural, gastronómico y arquitectónico de Guadalajara. Así, el parque se mantiene como una opción imperdible para despedir el año entre luz, tradición y fantasía en la Perla Tapatía.

Domingo a jueves de 19:00 a 0:00 hrs y viernes y sábados de 19:00 a 1:00 hrs