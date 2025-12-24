Los museos en Jalisco: Horarios y sedes para visitar esta temporada vacacional

Conoce la agenda cultural de museos en las vacaciones decembrinas, que abren con horarios especiales hasta el 6 de enero de 2026, como parte de una estrategia para acercar a visitantes y residentes a la oferta artística e histórica durante el periodo invernal.

El Organismo Público Descentralizado (OPD), Museos, Exposiciones y Galerías de Jalisco (MEG), informó que sus espacios museísticos mantendrán sus puertas abiertas en días clave, y con acceso gratuito en varios casos, lo que convierte a estos recintos en una opción para quienes permanecen en la ciudad o recorren el estado durante estas fechas.

Ex Convento del Carmen

Ex Convento del Carmen (Guadalajara): Este recinto histórico abrirá los viernes y sábados de 11:00 a 17:00 horas, y los domingos de 11:00 a 14:00 horas con entrada libre. Los asistentes podrán disfrutar de las exposiciones “Para no olvidar” de Espe Pons, “La resurrección de Simón Rodríguez” de Luis Camnitzer, y la muestra sobre el Dr. Atl, “Permanencia de la memoria”.

Museo Palacio de Gobierno

Museo Palacio de Gobierno (Guadalajara): Ofrecerá acceso gratuito al público los viernes y sábados en un horario de 11:00 a 17:00 horas, y los domingos de 11:00 a 14:00 horas. Actualmente exhibe la muestra “Máscaras, tradición e identidad de México”, que explora el valor simbólico de estas piezas en la cultura nacional.

Centro Cultural J.J. González Gallo

Centro Cultural J.J. González Gallo (Chapala): Ubicado en la ribera de Chapala, este espacio operará los viernes y sábados de 11:00 a 17:00 horas, mientras que los domingos recibirá visitantes de 11:00 a 14:00 horas. La entrada es gratuita para todos los asistentes durante este periodo vacacional.

Museo Regional de la Cerámica

Museo Regional de la Cerámica (Tlaquepaque): Este museo mantendrá sus puertas abiertas los viernes, sábados y domingos de 11:00 a 17:00 horas sin costo de ingreso. Destaca la exposición “Transfiguraciones. La piel de tierra que vamos mudando”, enfocada en la evolución artística del barro.

Museo Interpretativo del Paisaje Agavero y la Minería

Museo Interpretativo del Paisaje Agavero y la Minería (Magdalena): Es de las opciones con mayor disponibilidad, abriendo de martes a domingo en dos turnos: de 10:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas. Cabe señalar que este recinto permanecerá cerrado únicamente los días 25 de diciembre y 1 de enero.

Centro Interpretativo Guachimontones Phil Weigand

Centro Interpretativo Guachimontones Phil Weigand (Teuchitlán): La zona arqueológica recibirá visitas los martes, viernes, sábados y domingos de 9:00 a 17:00 horas. El costo de entrada general es de 30 pesos, con descuentos del 50% para estudiantes y maestros, y acceso gratuito para menores de 12 años y adultos mayores.

Jalisco Paseo Interactivo JAPI

Jalisco Paseo Interactivo JAPI (Zapopan): Abrirá los viernes, sábados y domingos de 10:00 a 18:00 horas. El costo de ingreso es de 150 pesos (con tarifas preferenciales para grupos vulnerables) e incluye el acceso gratuito a la exposición “Voces ilustradas. Trazos por la libertad”.

Tequila Lab

Tequila Lab (Zapopan): Situado en el mismo complejo que JAPI, este espacio enfocado en la cultura del tequila tendrá entrada libre para los visitantes. Sus puertas estarán abiertas los viernes, sábados y domingos en un horario de 11:00 a 17:00 horas.

DATO

Y se informa que algunos recintos permanecerán cerrados durante el periodo vacacional: la Galería del Edificio Arroniz, el Museo Regional de las Artes de Autlán, el Museo de Artes Populares de Jalisco, la Galería Juan Soriano, la Casa Taller Literario Juan José Arreola y el Centro Cultural La Moreña, por lo que se recomienda al público planear sus recorridos con anticipación.