“Anaconda”: Una comedia de grandes proporciones

En la cinta de comedia y acción “Anaconda”, Jack Black y Paul Rudd se sumergen en las profundidades del bosque pluvial de Las Amazonas a fin de satisfacer un sueño de la infancia, pero la jungla (incluyendo a la absurdamente enorme serpiente que allí habita) no les facilitará el camino.

Coprotagonizando una comedia por primera vez en sus carreras, Black y Rudd encarnan a Doug McCallister y Ronald Griffin Jr. (“Griff”), un par de grandes amigos en una misión que les compele a recapturar su amor de la infancia por el cine a través de la recreación de una de sus películas predilectas de toda la vida: la taquillera “Anaconda” de 1997. Sin embargo, la producción no tarda en descarrilarse tras el encuentro con una muy real, muy grande y muy hambrienta anaconda, en lo más denso y recóndito del bosque pluvial y juntos deben dar con una manera de terminar su cinta y a la vez escapar con vida de la Amazonia.

A pesar de que comparte un título con el clásico de culto de los años noventa, el público puede sentirse tranquilo, puesto que no se requiere conocer la original para disfrutar de esta nueva producción; “Anaconda” es completamente nueva, y está repleta de salvaje comicidad y una acción fuera de control, todo ello anclado además en la impecable sincronía y la irresistible química de Black y Rudd.

“Anaconda" Doug (Jack Black) and Griff (Paul Rudd) in Columbia Pictures' ANACONDA. (Matt Grace/Matt Grace)

La cinta ha brotado de la imaginación del coescritor y director Torm Gormican, quien aporta un giro muy ingenioso al utilizar propiedad intelectual establecida como trampolín para una comedia original, con personajes nuevos implicados en circunstancias ridículas y sumergidos en un contexto indeleble.

“Nos pareció que esto supondría una manera novedosa y divertida de atacar a las cintas con Propiedad Intelectual, a través de una cinta sobre un grupo de amigos que intente filmar una cinta de bajo presupuesto, pero bajo Propiedad Intelectual”, comenta Gormican. “‘Anaconda’ se convirtió en un gran vehículo para colocar a los personajes en riesgo, mientras ponen en marcha el sueño de realizar una película. Y nosotros mismos somos fanáticos de la divertida locura de la cinta original”.

El Doug de Black y el Griff de Rudd ocupan el centro y el corazón de esta comedia. Para Gormican, la misión de los personajes consiste en crear una cinta enloquecida, es lo que permite que todos nos identifiquemos con ellos. “Todo mundo tiene un deseo insatisfecho. Pero muy pocos de nosotros nos atrevemos a realizarlo. Para nuestros héroes, crear una película es su sueño desde la infancia, pero el impulso proviene tras haber caído en la cuenta de que es ahora o nunca”.

Único miembro del equipo en haber intentado perseguir sus sueños, Griff se mudó a Los Ángeles años antes a fin de convertirse en actor profesional, pero nada ha salido como lo esperaba. A pesar de algunos minúsculos créditos, no se siente satisfecho, extraña a sus amistades y anhela el gozo y la libertad de las películas creadas en su juventud.

Tras obtener de alguna manera los derechos a la franquicia de “Anaconda”, la cinta que amó durante su crecimiento, Griff regresa a Buffalo a fin de ofrecerles a sus viejos amigos Doug, Claire (Thandiwe Newton) y Kenny (Steve Zahn) la oportunidad de actualizar la cinta de 1997 junto con él. Sería como en los viejos tiempos: Griff y Claire la protagonizarán, Kenny la filmará y Doug por fin dirigirá una película de verdad.

La oferta de Griff desconcierta al frustrado director Doug. De joven, él y sus amigos produjeron películas maravillosas y de muy bajo presupuesto, pero como adulto, las únicas filmaciones que ha logrado realizar son videos de bodas.

De acuerdo con Black, no hay por qué avergonzarse de una profesión como aquélla, pero Doug no se conforma con esto. Ni de lejos. “No hay nada de malo con los videos de bodas”, confirma. “Puedes ser uno de los mejores realizadores de videos de bodas, pero Doug anhela contar historias graciosas y poderosas”.

Con el equipo ensamblado y el rodaje oficialmente en marcha, Doug, Griff y sus amigos enfilan hasta el remoto bosque pluvial de Brasil y el expansivo Río Amazonas. Ahí conocerán a la verdadera estrella de la película, una veterana de la actuación, una anaconda llamada Heitor, quien “encarnará” a su serpiente asesina. A pesar de que Santiago (Selton Mello), experto en el manejo de serpientes, les asegura que Heitor es inofensiva y una profesional, la serpiente no cesa de inquietar a Griff (todo un tema cuando tomamos en cuenta que deben realizar juntos muchas escenas). Y entonces, durante un encuentro cercano, Griff sufre un ataque de pánico y arroja a la criatura por la borda. El resultado: el accidental deceso de Heitor, lo que deja a esta producción sin su personaje principal. Vaya si esto constituye un contratiempo, especialmente para el devastado Santiago, pero el equipo se mantiene firme: la tarea debe continuar.

Recomendable para los cinéfilos que gustan de comedias absurdas y divertidas. ¡Nos vemos en el cine!

