Cierra Orquesta Filarmónica de Jalisco con más de 50 mil asistentes en 2025 y expansión cultural en el estado

Para fortalecer el acceso a la música sinfónica y ampliar la presencia cultural en el estado, la Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ), cerró este 2025 con más de 50 mil personas espectadoras, una agenda ampliada de conciertos y una estrategia sostenida de descentralización, formación de públicos y renovación del repertorio.

Durante el año, la OFJ realizó 80 conciertos, lo que consolidó uno de los periodos de mayor crecimiento en su historia reciente, con un incremento en funciones, mayor visibilidad pública y una respuesta sostenida del público en sus distintas temporadas.

La Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ)

En el Teatro Degollado, la orquesta registró 31 funciones con localidades agotadas en sus tres temporadas regulares, además de las Serenatas de Primavera realizadas en el Museo Cabañas, lo que reflejó una alta capacidad de convocatoria y una asistencia constante a sus presentaciones principales.

La programación se extendió a espacios comunitarios, recintos alternativos y giras fuera del estado, lo que permitió ampliar el alcance territorial del proyecto sinfónico y acercar la música orquestal a públicos diversos.

En materia artística, la OFJ incorporó 25 obras nuevas a su repertorio, entre ellas, seis estrenos.

Destacó el estreno absoluto de Atalaya, de la compositora jalisciense Marisol Jiménez, primera obra comisionada por la orquesta a una mujer, así como la interpretación, por primera vez en México, de piezas de Dediu, Boulez, Benzecry, Gerber y Charrière, fortaleciendo el diálogo con la música contemporánea internacional.

La programación anual subrayó la participación de mujeres en el ámbito sinfónico, con la presencia de 22 mujeres como compositoras, solistas y directoras invitadas, lo que representó un énfasis institucional en la diversidad de voces dentro del escenario orquestal.

En el ámbito nacional, la OFJ realizó una gira con presentaciones en el Teatro del Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña, en León, en coordinación con la Secretaría de Cultura de Guanajuato, así como en la Sala Nezahualcóyotl de la Ciudad de México, en colaboración con Música UNAM, fortaleciendo su proyección fuera de Jalisco y los vínculos con instituciones culturales de alcance nacional.

La Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ)

La presencia territorial fue otro de los ejes del año, con 11 conciertos en siete municipios del estado, que fueron San Miguel el Alto, Atotonilco el Alto, El Salto, San Martín de Hidalgo, La Barca, Jesús María y Ajijic.

Como parte de la estrategia de descentralización cultural, también se realizaron presentaciones en el Ex Convento del Carmen, los Centros Colmenas de San Juan de Dios y Rancho Nuevo, y una función en el reclusorio de Puente Grande, en coordinación con la Dirección de Prevención y Reinserción Social.

La formación de públicos tuvo un papel central durante 2025, con 47 actividades educativas, entre charlas de apreciación musical y ensayos abiertos, que reunieron a 2 mil 50 asistentes, de los cuales, mil 112 fueron niñas, niños y adolescentes, y 104 personas adultas mayores, lo que confirmó el papel de la orquesta como agente activo en la mediación cultural.

En materia de difusión, la OFJ amplió su alcance mediante la transmisión en vivo de conciertos de temporada, a través del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, así como una campaña urbana realizada en colaboración con la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad del Área Metropolitana de Guadalajara y el sistema MiBici, con la instalación de carteles con códigos QR en puntos estratégicos de la ciudad.

Durante el año, la orquesta fortaleció su red de colaboraciones con agrupaciones e instituciones culturales como el Coro Municipal de Zapopan, el Estudio de Ópera de Bellas Artes, Concertistas de Bellas Artes del INBAL, la Universidad de Guadalajara, el Conjunto Santander de Artes Escénicas y el Museo Cabañas, además de su participación en el Festival Cultural de Mayo y el Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería.

Con una agenda sólida, una presencia que rebasó los escenarios tradicionales y un impacto sostenido en públicos, territorios y repertorios, la Orquesta Filarmónica de Jalisco concluyó 2025 como un proyecto cultural en expansión y con proyección hacia el próximo año.