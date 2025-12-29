Registran Museos, Exposiciones y Galerías de Jalisco más de 496 mil visitantes en 2025

Para fortalecer el acceso a la cultura, el aprendizaje significativo y el diálogo social, los museos del estado de Jalisco se consolidan como espacios vivos y dinámicos para las y los jaliscienses, así como para el turismo nacional e internacional. Al cierre de noviembre de 2025 los recintos registraron una asistencia de 496 mil 853 visitantes, de acuerdo con información de la Secretaría de Cultura y el Organismo Público Descentralizado Museos, Exposiciones y Galerías de Jalisco (MEG).

Museo Regional de la Cerámica

El comportamiento de la afluencia confirma la diversidad de vocaciones culturales que distinguen a los museos del estado. El Museo Regional de la Cerámica se posicionó como el recinto con mayor número de visitantes, al acumular 168 mil 601 asistentes, reflejo del interés por las tradiciones artesanales y la identidad patrimonial de Jalisco.

Jalisco Paseo Interactivo (JAPI), se mantuvo como un referente en innovación educativa y divulgación científica, al registrar 117 mil 659 visitas, consolidándose como un punto de encuentro para nuevas audiencias, niñas, niños y familias.

Jalisco Paseo Interactivo

En el Centro Histórico de Guadalajara, el Museo Palacio de Gobierno y el Ex Convento del Carmen, continuaron como pilares de la oferta cultural con 57 mil 254 y 38 mil 909 visitantes respectivamente, fortaleciendo la conexión entre la ciudadanía y el patrimonio histórico del estado.

El patrimonio arqueológico del occidente de México conservó su atractivo a través del Centro Interpretativo Guachimontones Phil Weigand, que recibió a 45 mil 289 personas interesadas en la historia prehispánica de la región.

Guachimontones

La descentralización de la cultura se reflejó en la actividad de espacios regionales como el Centro Cultural González Gallo, con 19 mil 532 visitas, y el Centro Cultural Regional La Moreña, con 19 mil 237 visitas, lo que ampliá el acceso a bienes y servicios culturales fuera del Área Metropolitana de Guadalajara.

Durante el periodo vacacional de invierno los museos operarán con horarios especiales, los cuales pueden consultarse en el sitio web museosdejalisco.com, y en las redes sociales oficiales del MEG: Facebook (Museos Exposiciones y Galerías de Jalisco), Instagram y TikTok (@museosdejalisco), y en Telegram (MEG Jalisco).

PARA SABER

Desglose de asistencia por recinto al 30 de noviembre de 2025:

● Museo Regional de la Cerámica | 168 mil 601 visitantes

● Jalisco Paseo Interactivo (JAPI) | 117 mil 659 visitantes

● Museo Palacio de Gobierno | 57 mil 254 visitantes

● Centro Interpretativo Guachimontones Phil Weigand | 45 mil 289 visitantes

● Ex Convento del Carmen | 38 mil 909 visitantes

● Centro Cultural González Gallo | 19 mil 532 visitantes

● Centro Cultural Regional La Moreña | 19 mil 237 visitantes

● Tequila Lab | 8 mil 169 visitantes

● Museo de las Artes Populares de Jalisco | 7 mil 044 visitantes

● Museo Interpretativo del Paisaje Agavero y la Minería | 5 mil 862 visitantes

● Casa Taller Literario Juan José Arreola | 4 mil 284 visitantes

● Museo y Centro Regional de las Artes de Autlán | 2 mil 996 visitantes

● Galería Juan Soriano | mil 117 visitantes

● Galería Arroniz | 900 visitantes