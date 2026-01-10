Canciones que conocimos en 1964

Sucede que el día 7 de enero es el cumpleaños de su servidor. Vine a este mundo en el año de 1964 y solo por esa razón, con motivo de festejarme yo mismo, es que en este Cromañón desfilan algunas canciones que fueron éxitos en ese año. Por cierto que muchas ya son verdaderos clásicos de la música popular.

• “A world without love” grabada por el dúo inglés de Peter and Gordon en 1964, además de ser su más grande éxito comercial a nivel internacional al llegar al número 1 en las listas de Estados Unidos y el Reino Unido, fue escrita por Paul McCartney pero se atribuye a la mancuerna Lennon-McCartney. Peter Asher era hermano de Jane Asher, en ese entonces novia de Paul y seguramente eso ayuda a que les pasaran esta rolita que los Beatles habían decidido no grabar ellos. “Please lock me away and don’t allow the day. Here inside where I hide, with my loneliness. I don’t care what they say I won’t stay in a world without love”.

• “Dominique” es una canción que conocimos en la voz de Angélica María, de las hermanas Alegría y de Mirla Castellanos y que con las tres tuvo mucha difusión. La versión original es de 1963 y es composición de Jeanine Deckers, mejor conocida como Sor Sonrisa, una religiosa de Bélgica de la orden de predicadores dominicos y está dedicada a Santo Domingo de Guzmán, fundador de la orden. Tuvo mucho éxito a nivel internacional. “Dominique, nique, nique, pobremente por ahí. Va él cantando amor. Y lo alegre de su canto solamente habla de Dios, de la palabra de Dios”.

Charles Aznavour

• Uno de los más grandes intérpretes a nivel mundial ha sido el francés, de origen armenio, Charles Aznavour que cantando en francés y español conquistó al público. Su nombre de pila es Shahnourh Varinag AznavouriánBaghdasarian. Una de sus más célebres canciones es “Et pourtant” que conocimos en México como “Y por tanto” es creación de 1963 pero fue en 1964 que se dio a conocer. Está llena de romanticismo y más en el idioma francés que para muchos es el más romántico y sensual. “Un beau matin, je sais que je m’éveillerai. Différemment de tous les autres jours. Et mon coeur délivré enfin de notre amour. Et pourtant, et pourtant”.

Los Hermanos Carrión

• “Las cerezas” es una canción que grabaron Los Hermanos Carrión en 1963 y apareció en su disco elepé de nombre “Rosas rojas” de 1964. Fue uno de sus más grandes éxitos, al grado que muchos los recuerdan por ella con el nombre de “Para abril o para mayo”. La canción es original en italiano y es creación de Tony Renis quien también la grabó en 1963 con el nombre de “Le Ciliege” con un ritmo más alegre. “Que las cerezas están maduras, eso lo sé. Que tú eres joven y muy bonita, también lo sé. Tal vez el sol, sobre tus labios, se posara y tu boquita día tras día, madurara”.

• “My girl” o “Mi chica” es una canción de tipo soul que grabaron The Temptations o “Las Tentaciones” y que dieron a conocer el 21 de diciembre 1964. Fue compuesta por Smokey Robinson y Ronald White, que eres miembros de la banda The Miracles. Es una de esas canciones que a todos les gusta. Según la Revista Rolling Stone está en la posición 89 de las mejores canciones de todos los tiempos. “I′ve got sunshine on a cloudy day. When it’s cold outside, i′ve got the month of May. I guess you’d say, what can make me feel this way. My girl, my girl, my girl. Talkin´bout my girl”.

Gigliola Chinquetti

• De Italia nos llegó un 28 de enero de 1964 Gigliola Chinquetti, quien con su versión en español de “No tengo edad” se robó los corazones de toda Latinoamérica, tan grane fue su éxito que es con la canción que más se le recuerda. Con la versión, original, en italiano “Non ho l’età (per amarti)” ganó el Festival de San Remo y el de Eurovisión de ese año. Si bien no es una canción tan nostálgica en su letra sí en el recuerdo de quienes la escucharon en su infancia o juventud. “No tengo edad, no tengo edad para amarte. Y no está bien que salgamos solos los dos. No sé qué más, no sé qué más, puedo decirte, tú sabes ya, muchas más cosas que yo”.

• Quizás la más conocida canción de Roy Orbison sea “Oh Pretty woman” que en castellano viene siendo “Oh mujer bonita” que en 1964 tuvo mucho éxito y se convirtió en una de las clásicas rolitas del rock, tanto fue su éxito que en 1990 fue la inspiración para hacer la película “Mujer bonita” protagonizada por Richard Gere y Julia Roberts y se convirtió en el tema principal de su banda sonora. La canción está inspirada en Claudette, quien era la esposa de Orbison, y quien interrumpió una conversación para avisar que iba a la ciudad a comprar algo. “Pretty woman walkin’ down the street. Pretty woman, the kind I’d like to meet. Pretty woman, I don’t believe you, you’re not the truth. No one could look as good as you. Mercy”.

LP

• “Sabor a mí” es un bolero de 1959 de Álvaro Carrillo, que también fue grabada por Los Tres Ases y Rolando Laserie en 1960 con algo de éxito, pero que en 1964 al ser grabada por el trío Los Panchos junto a Eydie Gormé, se fue a los cuernos de la luna. Según el hijo de Carrillo la inspiración le llegó a su padre cuando entre trago y trago de coñac besaba a su prometida Ana María Incháustegui, quien le recriminó que con tanto beso le estaba emborrachando, a lo que él respondió “Ahora llevarás sabor a mí”.

• La canción “Tell her no” fue lanzada como sencillo a finales de 1964 y apareció en el disco debut del grupo de rock inglés The Zombies en 1965, alcanzando el puesto número 6 en las listas de éxitos. Fue escrita por Rod Argent quien era tecladista y fundador de la banda. Nos cuenta de un chico que está preocupado de que su pareja pueda dejarlo por alguien más y le dice a los demás que se mantengan alejados de ella. “And if she should tell you “Come closer” and if she tempts you with her charms. Tell her no no no no no-no-no-no, No no no no no-no-no-no, No no no no no. Don’t hurt me now for her love belongs to me”.

• En 1964 el gran ídolo de la juventud en México era el señor Enrique Guzmán, quien tenía ya varios éxitos en su haber. Para este año, entre otras canciones, también se convirtió en éxito “Tu voz”, que originalmente era en francés y se llama “Plus je t´entends” (Cuanto más te oigo) y es del cantautor francés Alain Barriere quien la grabó en 1963. También Javier Solís la grabó en 1965. De hecho fue incluida en la película “Especialista en chamacas” en la que actúan Enrique Guzmán y Javier Solís. “Quiero gritar, quiero implorar y ya no puedo. Tanto sufrir, tanto llorar por ti. Siento latir tu corazón cerca del mío. Oigo tu voz y tú no estás, dime por qué”.

FRASE

“Como un buen vino, sólo mejoras con la edad”.

DATO

Si quieres escuchar estas y otras canciones, no te pierdas este y todos los jueves de las 19:30 a las 21:00 hrs por Radio Infinito 1316 (www.infinito1316.com) y Alba Radio Guanajuato (www.albaradioguanajuato.com), el programa Crónicas del Cromañón con pura música fine. Además, tenemos la repetición, también el jueves, pero a partir de las 21:10 hrs.