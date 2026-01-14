“¡Yetiví!”, una historia de empatía y emociones que invita a mirar distinto desde la infancia

Con una propuesta escénica pensada especialmente para las infancias, que apuesta por la accesibilidad, la inclusión y la educación emocional, la obra “¡Yetiví! La historia jamás contada del Yeti” tendrá temporada en el Teatro Alarife Martín Casillas, como parte de los proyectos apoyados por la Secretaría de Cultura de Jalisco a través de la convocatoria Habita la Escena 2025.

Bajo la dirección de Luis Córdova, el montaje integra de manera orgánica títeres, máscaras y Lengua de Señas Mexicana, creando una experiencia visual clara y sensible, accesible tanto para niñas y niños con discapacidad auditiva como para el público oyente. La obra se convierte así en un espacio compartido donde la comunicación va más allá de la palabra hablada.

La historia se desarrolla en las alturas heladas del Himalaya, hogar de un Yeti imponente pero incomprendido, marcado por los prejuicios y los rumores que lo han etiquetado como un “monstruo”. Incapaz de expresar sus emociones, el personaje vive aislado, hasta que la aparición de una niña curiosa y afectuosa transforma su mundo.

Sin miedo ni juicios, la niña se acerca al Yeti desde el juego y la escucha, construyendo un vínculo que demuestra cómo la empatía y el cariño pueden derribar barreras aparentemente infranqueables. A través de esta relación, la obra aborda temas fundamentales para el entorno escolar y familiar, como el respeto hacia las personas mayores, el reconocimiento de las emociones y la importancia de cuestionar el miedo y la discriminación.

Producida por el Colectivo Teatral Pies Hinchados, agrupación tapatía fundada en 2017 y reconocida por su compromiso con la inclusión y la diversidad, “¡Yetiví!” refleja una trayectoria sólida de trabajo multidisciplinario. El colectivo ha participado en espacios como la Muestra Nacional de Teatro 2023 y ha sido beneficiario de distintos estímulos culturales en Jalisco.

Con una duración aproximada de 60 minutos, “¡Yetiví! La historia jamás contada del Yeti” invita a niñas, niños y personas adultas acompañantes a vivir una experiencia lúdica y conmovedora, que recuerda que comprender al otro empieza por aprender a escuchar y a sentir.

