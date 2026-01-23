La OFJ abre su temporada familiar con un concierto para despertar la imaginación

Con una propuesta pensada para acercar la música sinfónica a nuevas generaciones, la Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ) abrirá su temporada anual de conciertos familiares con un programa diseñado para públicos a partir de los seis años. Se trata del primer concierto del año en este formato, concebido como una experiencia lúdica, narrativa y visual que busca despertar el asombro tanto de niñas y niños como de adultos, a través de la escucha activa y la imaginación compartida.

El concierto se presentará en dos únicas funciones el domingo 1 de febrero, a las 11:00 y a las 13:00 horas, en el Teatro Degollado. La propuesta combina obras emblemáticas del repertorio orquestal con un enfoque escénico que transforma el recital en un relato continuo, en el que la música se convierte en vehículo para contar historias, evocar personajes y crear paisajes sonoros accesibles para todo público.

La dirección musical estará a cargo de Rodrigo Sierra Moncayo, como director huésped, mientras que la conducción narrativa correrá por cuenta de la actriz, directora de teatro y clown Gabriela Pescador, cuya participación articulará el programa con un lenguaje cercano al público infantil sin perder profundidad artística. Su intervención permitirá tender puentes entre las obras y reforzar el carácter imaginativo del concierto.

El programa abrirá con el “Rondó de Les biches”, de Francis Poulenc, una pieza de carácter ligero y elegante que establece un tono festivo desde el inicio. Le seguirá El carnaval de los animales, de Camille Saint-Saëns, una de las obras más célebres del repertorio sinfónico para públicos jóvenes, en la que la orquesta se transforma en un desfile de criaturas sonoras, con la participación de los pianistas Carlos Gutiérrez y Pablo Haro Legaspi. El cierre llegará con la Suite de El Pájaro de Fuego, de Igor Stravinsky, una obra de gran intensidad rítmica y riqueza orquestal que sumerge al público en un universo mítico y fantástico.

Además del atractivo musical, las funciones coinciden con la reciente renovación de la Plaza de la Liberación, lo que facilitará el acceso peatonal al Teatro Degollado y permitirá a las familias complementar la experiencia con un recorrido por el Centro Histórico de Guadalajara. Con boletos accesibles y una propuesta pensada para compartirse en familia, la OFJ reafirma su compromiso con la formación de públicos y la difusión de la música sinfónica en Jalisco.

