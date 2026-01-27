ART WKND GDL 2026: La Perla Tapatía se llena de arte contemporáneo

Durante los últimos días de enero y el arranque de febrero, Guadalajara vivirá uno de los momentos culturales más intensos del año con la llegada de ART WKND GDL 2026, una plataforma que reúne arte contemporáneo, diseño y arquitectura en distintos puntos de la ciudad.

ART WKND (Claudio Limón | Toma de pantalla)

El proyecto, realizado en colaboración con la Secretaría de Turismo de Jalisco y el Fideicomiso de Turismo de la Zona Metropolitana de Guadalajara, surge como una extensión de Art Weekend, iniciativa nacida en Ciudad de México que busca descentralizar la escena artística nacional y ampliar su alcance hacia otros polos creativos del país.

Más que un solo evento, ART WKND GDL funciona como un circuito de actividades simultáneas que se desarrollan en galerías, museos, estudios de artistas y espacios independientes.

Fechas y sedes

ART WKND GDL se llevará a cabo del jueves 29 de enero al domingo 1 de febrero de 2026, con actividades distribuidas en distintos puntos del Área Metropolitana de Guadalajara.

Museos y exposiciones destacadas

El Museo de Arte de Zapopan (MAZ) inaugurará la exposición La escalera que hizo caer la casa, de la artista Alejandra Laviada, mientras que EstaciónMAZ recibirá el proyecto Listones, del diseñador francés Fabien Cappello, como parte de su programa enfocado en diseño, moda y arquitectura.

Por su parte, Plataforma albergará diversas propuestas en sus tres niveles: la muestra colectiva Here, Now, curada por Sacha Craddock; la exposición Forma, Deforma, Reforma, Contrarreforma, Transforma de Cristóbal Gracia, junto con una instalación en sitio de Luis Felipe Manzano; y una muestra de los residentes emergentes Maximiliano Ruelas y María Esteve.

Galerías como Curro, Tiro al Blanco, Travesía Cuatro y Guadalajara 90210 también se sumarán con exposiciones especiales que serán reveladas durante el fin de semana. Además, Architectural Digest y Vogue participarán con colaboraciones y activaciones junto a estudios y artistas invitados.

Arte y ciudad: experiencias abiertas al público

El arranque oficial de ART WKND GDL incluirá un espectáculo de video mapping el jueves 29 de enero a las 20:00 horas en el atrio de la Catedral de Guadalajara, iluminando también espacios emblemáticos como el Hospicio Cabañas, la Rotonda de las y los Jaliscienses Ilustres y el Teatro Degollado.

Como parte de la intervención urbana, cinco puertas esculturales aparecerán en el espacio público como símbolo del vínculo entre la ciudad y la creación artística. Estas podrán encontrarse en el Andador Chapultepec, el centro comercial La Perla y los Arcos de Zapopan, invitando a los visitantes a interactuar con el arte desde la calle.

Agenda y galerías participantes

Durante todo el fin de semana habrá actividades abiertas en museos, galerías, casas, talleres y espacios independientes. Destacan proyectos como Playing to Play de Sofía Elías en Casa Orbe, primer solo show de la artista en Guadalajara, y la exposición Un cuerpo sin órganos en Sala Silenciosa, una propuesta íntima de reflexión conceptual sobre el cuerpo.

Para conocer la programación completa y actualizaciones del evento, se recomienda seguir los canales oficiales de ART WKND GDL, donde se dará a conocer todo lo que Guadalajara tiene preparado para esta edición.