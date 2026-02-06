Guadalajara convoca proyectos para la programación en espacios escénicos

La invitación está dirigida a creadores, artistas, gestores, productores, directores, compañías y colectivos independientes. Las disciplinas incluidas son teatro, danza, performance, circo, música en vivo, artes sonoras, artes digitales, multimedia y cabaret.

Proyectos escénicos

Se recibirán propuestas de temporadas cortas de hasta cuatro funciones. Los proyectos para el Foro LARVA deberán ser de mediano o gran formato, mientras que el Teatro Jaime Torres Bodet recibirá propuestas de pequeño formato.

Entre los múltiples beneficios de presentar su propuesta a esta convocatoria, los proyectos seleccionados entran en un esquema de taquilla del 85% para el grupo o artista y el 15% para el Municipio. Se aplicará una tasa cero del impuesto sobre espectáculos públicos para eventos con aforos de hasta 340 personas en Foro LARVA y 240 personas en el Teatro Jaime Torres Bodet, previo registro en el padrón correspondiente.

Proyectos escénicos (CLAUDIA LOPEZ)

La recepción de documentos se realiza de manera digital a través del formulario oficial o de forma presencial en las oficinas de la Dirección de Cultura (Pino Suárez 254, Centro).

Cierre de recepción: Martes 10 de febrero de 2026 a las 18:00 horas en modalidad presencial y a las 23:59 horas en modalidad digital. Notificación de resultados: A más tardar el 23 de febrero de 2026 por correo electrónico.

Los interesados deberán presentar: solicitud en formato oficio, identificación oficial, constancia de situación fiscal (máximo 30 días), comprobante de domicilio (máximo 30 días), ficha técnica, dossier artístico, enlaces a video, currículum, carta intención y carta compromiso.

Proyectos escénicos (CLAUDIA LOPEZ)

Para mayores informes y acceso a las bases completas, los interesados pueden consultar el siguiente enlace:

https://bit.ly/4jVpqMX

-Correo:

convocatoriascultura@guadalajara.gob.mx

-Teléfono: 33 12 01 83 00 ext. 8353.