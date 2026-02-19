Debutan agrupaciones estatales del programa ECOS con “Jalisco Suena en ECOS”

El concierto “Jalisco Suena en ECOS” reunió por primera vez a la Banda Sinfónica Estatal ECOS (BASEE), la Orquesta Sinfónica ECOS Jalisco (OSEJ) y el Ensamble Voces ECOS Jalisco (VEJ), integrados por niñas, niños y adolescentes de 12 municipios del estado.

Concierto “Jalisco Suena en ECOS”

La presentación, con cerca de 150 intérpretes en escena y la participación del cantautor jalisciense Paco Padilla, marcó un hito al llevar el talento juvenil al máximo recinto cultural de Jalisco y evidenció el alcance formativo del programa ECOS, Música para la Paz, impulsado por la Secretaría de Cultura estatal.

Durante poco más de 50 minutos, el repertorio incluyó música sinfónica, arreglos contemporáneos y obras mexicanas. La BASEE abrió con “La leyenda de Yao”, de Yeh Shu Han, seguida de un arreglo de éxitos de Coldplay. Posteriormente, la OSEJ interpretó el “Vals 2” de Dmitri Shostakovich y el “Tríptico Mexicano” de Manuel Enríquez, destacando la disciplina interpretativa y la identidad nacional desde una perspectiva contemporánea.

En la parte conjunta, banda y orquesta interpretaron piezas emblemáticas como la “Marcha Radetzky”, selecciones de “Pixar Movie Favorites”, fragmentos de “Cuadros de una exposición” y el celebrado “Danzón 2” de Arturo Márquez. El cierre sumó al Ensamble Voces ECOS Jalisco junto a Paco Padilla, quien interpretó “Guerreros de luz” y “A la cola”, reforzando el mensaje de la música como herramienta de paz, comunidad y cohesión social.

Previo a la presentación, autoridades estatales celebraron el debut de las agrupaciones, entre ellas Andrea Blanco Calderón, Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social; Gerardo Ascencio Rubio, Secretario de Cultura; yAstrid Meza Olvera, Directora de Operación y Programación Cultural.

Las agrupaciones —BASEE con 60 integrantes, OSEJ con 64 y VEJ con 40 voces— fueron seleccionadas de núcleos ECOS del interior del estado y representaron a municipios como Autlán de Navarro, Jamay, Poncitlán y Tlajomulco de Zúñiga.

Bajo la dirección de Yalissa Cruz Espino, el concierto reflejó la apuesta institucional por fortalecer la formación artística de jóvenes talentos y ampliar sus oportunidades más allá del ámbito comunitario.