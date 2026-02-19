Desde el año pasado, los cines están apostando por los conciertos de diversos géneros musicales en la pantalla grande, desde el K-pop hasta el rock, algo estupendo para todos los melómanos. La novedad es que la narrativa ya no es como antes —el concierto corrido, canción tras canción—, sino que se combina con un documental del artista donde vemos un vistazo íntimo a su vida, complementado por tomas exclusivas detrás del escenario. A este género se le ha llamado “concierto-documental”.

En esta ocasión llega a los cines la película EPiC, que son las iniciales de Elvis Presley in Concert, pero que definen con exactitud lo que veremos en pantalla: una experiencia épica con el legendario rey del rock en todo su esplendor.

Experimentaremos a Elvis como nunca antes. Con grabaciones perdidas descubiertas por el nominado al Premio de la Academia Baz Luhrmann, en EPiC: Elvis Presley in Concert, Elvis canta y cuenta su historia como nunca antes en una nueva experiencia cinematográfica única. EPiC es la continuación de la película biográfica de Luhrmann, Elvis, de 2022.

Se trata de un documento fílmico contundente, justo en estos tiempos en que cantantes de plástico se creen “reyes”: el auténtico rey del rock and roll viene a mostrar lo que es realmente un artista legendario. Alguien que con su sola presencia llenaba el escenario y enloquecía al público, sin necesidad de grandes despliegues de producción, en una época en la que no existía el “auto-tune” (famosa herramienta digital para que cualquiera suene entonado), ni la inmediatez actual.

La película comienza con la historia del rey narrada por el propio Elvis, al más puro estilo de John Lennon en Imagine (1988). Presenta una narrativa bastante ágil donde aborda solo los puntos más importantes de su vida: su nacimiento artístico, su relación con su representante, el (infame) coronel Parker, quien prácticamente lo explotó hasta el último día de su vida.

Incluso hay escenas que, sin mencionar nada sobre este siniestro personaje, nos dan a entender el papel nefasto que jugó en la carrera de Elvis. La trama también nos habla de su carrera en el cine y de su trayectoria musical, llena de críticas y aplausos, ofreciendo un panorama general del músico, productor y cantante que logró ser un parteaguas en la historia de la música.

Todo está encaminado a la primera etapa de sus conciertos en Las Vegas. Al respecto, cabe señalar que hubo dos etapas: la que veremos en esta película, donde observamos a un Elvis aún creativo, rebelde, alegre, ocurrente, imponente y talentoso; un artista en toda la extensión de la palabra, con una voz impecable y un talento nato. Y otra época que afortunadamente no veremos, con un Elvis ya desgastado y cansado.

Cabe señalar que escucharemos lo mejor de su repertorio (incluyendo tres canciones de The Beatles), aunque en forma parcial en varios casos, dejándonos con ganas de escuchar el material íntegro. Sin embargo, se entiende lo difícil que debió ser la selección del material, ya que la obra de Elvis es muy prolífica. En mi humilde opinión, la manera en que presentan el “estreno” de la canción Burning Love es simplemente impresionante (ojo con el baterista y el bajista, que logran una base imponente).

La recopilación de este material inédito fue toda una odisea. El cineasta Baz Luhrmann buscó inicialmente material inédito de Elvis Presley de Elvis: That’s the Way It Is y Elvis on Tour con la intención de utilizarlo en su película de 2022 sobre Elvis. Se encontraron sesenta y ocho cajas con material de 35 mm y 8 mm en los archivos cinematográficos de Warner Bros., dentro de minas de sal en Kansas, incluyendo tomas descartadas de ambas películas, además de la actuación de Elvis en Hawái en 1957.

Sin embargo, este material no tenía sonido. Durante los dos años siguientes, el equipo de Luhrmann lo restauró y lo sincronizó con las fuentes de audio existentes. También se descubrió una grabación de audio de 45 minutos de Presley hablando sobre su vida. Todo este material constituye la base de EPiC. Luhrmann ha descrito el proyecto como “algo nuevo en el canon de Elvis… que refleja la magnitud del rey del rock and roll como artista, pero que también ofrece revelaciones más profundas de su humanidad y vida interior”.

Luhrmann ha compartido varias imágenes y clips cortos del proceso de edición en su cuenta de Instagram a lo largo de 2025, incluyendo uno de la actuación de Elvis Presley. El 30 de mayo, compartió imágenes de EPiC en una presentación de Sony Music Vision. El 13 de agosto, publicó un clip restaurado inédito de Presley cantando “Oh Happy Day”.

Y todo este material inédito lo veremos en EPiC de una manera perfectamente editada (me atrevo a predecir una nominación al Óscar por mejor edición).

Una película para que la gente joven descubra a Elvis y los adultos recuerden y bailen al ritmo del rock and roll.

Recomendable para los fans de la buena música. ¡Nos vemos en el cine!

DATO

