Impulsa Jalisco sector artesanal con promoción en ferias internacionales

La Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) impulsa el desarrollo del sector artesanal como motor económico en Jalisco mediante la generación de espacios de exposición, vinculación y comercialización para artesanas y artesanos del estado.

Como parte de esta estrategia, creadores jaliscienses participan en Expo Mueble Internacional y en la Exposición de Artículos de Regalo y Decoración Artesanal Mexicana (ENART), plataformas que permiten posicionar el talento local y fortalecer su presencia en mercados nacionales e internacionales.

La titular de la dependencia, Cindy Blanco Ochoa, destacó que estos foros favorecen la visibilización de los oficios tradicionales y sus técnicas, muchas de ellas exclusivas de la entidad, además de promover el contacto directo con potenciales compradores. En Expo Mueble Internacional se presenta el espacio “Artesanía Viva”, donde se exhiben más de 35 piezas elaboradas por 30 maestras y maestros artesanos, incluyendo creaciones desarrolladas en colaboración con el CEDINART, que integran diseños contemporáneos con técnicas tradicionales.

El programa también contempla 14 experiencias en vivo que permiten a visitantes interactuar con los artesanos y conocer de primera mano los procesos de elaboración de las piezas. Estas actividades buscan acercar al público al valor cultural y creativo del trabajo artesanal, así como resaltar la innovación de artesanas y artesanos emergentes que reinterpretan las tradiciones.

En el caso de ENART, considerada una de las ferias más relevantes de América Latina en los sectores de artesanía, mobiliario y decoración, destaca el Pabellón de Artesanía de Jalisco con la participación de seis talleres provenientes de Tonalá, San Pedro Tlaquepaque, Jocotepec y Puerto Vallarta, que presentan piezas en técnicas como barro bruñido, barro policromado, artes indígenas y hoja de maíz.

Con estas acciones, el Gobierno estatal busca preservar las tradiciones artesanales, fortalecer la economía local y reforzar la identidad cultural de Jalisco.

PARA SABER

Pabellón Artesanía de Jalisco stand 126 en Expo ENART

17 al 21 de febrero

Entrada libre

10 a 19:00 hrs

Centro Cultural el Refugio, C. Donato Guerra 160, San Pedro Tlaquepaque

Artesanía Viva en Expo Mueble Internacional

18 al 21 de febrero

Entrada libre previo registro

10 a 20:00 hrs

Vestíbulo 2 Expo Guadalajara, Av. Mariano Otero 1499, Guadalajara