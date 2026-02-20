Inauguran el “Acervo Raúl Padilla López” en el MUSA con obras de grandes maestros del arte

El Museo de las Artes (MUSA) de la Universidad de Guadalajara (UdeG) inauguró la exposición “Acervo Raúl Padilla López”, colección privada del ex Rector General de la UdeG, Raúl Padilla López, que fue donada por su familia para enriquecer el patrimonio artístico del recinto.

La muestra forma parte del programa de exhibiciones 2026 del museo y está integrada por 21 obras entre dibujos, estampas y pinturas.

El acervo incluye piezas de reconocidos artistas mexicanos como José Clemente Orozco, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, además de creadores como Ana Luisa Rébora, Javier Arévalo, Rafael Coronel, Alejandro Colunga, Raúl Anguiano, José Luis Cuevas y Manuel Felguérez, entre otros. La selección refleja el interés del ex rector por el arte como expresión fundamental del pensamiento y la cultura.

Durante la inauguración, el vicerrector Héctor Raúl Solís Pérez destacó el legado cultural de Padilla López como impulsor del arte y fundador del MUSA, al señalar que la exposición permite mantener viva su visión artística y su compromiso con la sensibilidad estética. Subrayó que la muestra representa una oportunidad para apreciar la perspectiva cultural que contribuyó a la creación del museo.

Por su parte, el presidente de la University of Guadalajara Foundation USA, Luis Gustavo Padilla Montes, recordó al ex rector como un coleccionista informado que reunió obras no para poseerlas, sino para comprenderlas y compartirlas. Destacó que la donación transforma una colección privada en patrimonio público y refleja su compromiso con la democratización del acceso a la cultura.

El director del museo, Moisés Vizcarra Schiaffino, señaló que la donación honra la memoria de Padilla López y fortalece el acervo artístico universitario al integrar obras que dan testimonio del papel del arte en la transformación social y cultural.

La exposición estará abierta al público del 20 de febrero al 31 de mayo de 2026 en la sala 7 del MUSA, ubicada en la planta alta del recinto.