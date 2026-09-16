“Las tres hermanas”, entre Chéjov y los Altos de Jalisco

El deseo de volver a casa, los amores que no siempre encuentran respuesta y el paso inevitable de los años atraviesan “Las tres hermanas”, el clásico de Antón Chéjov que, en una nueva versión, deja la Rusia de finales del siglo XIX para trasladarse a los Altos de Jalisco.

“Las tres hermanas" (DANAE KOTSIRAS)

La propuesta de Teatro Nómada, en coproducción con la Secretaría de Cultura de Jalisco, presenta la historia de Olga, Mari y Tita Pardo, tres hermanas que crecieron en San Francisco y que mantienen el anhelo de regresar al lugar que las vio crecer. Sin embargo, los años, las circunstancias de la vida y los giros inesperados de sus destinos terminan por poner ese regreso en pausa.

Con traducción de Ylia Popesku y adaptación y dirección de Fernando Sakanassi, el montaje conserva el corazón de la obra de Chéjov, pero incorpora personajes, situaciones y referencias vinculadas con la identidad jalisciense.

En el centro de la historia están también los vínculos familiares, los amores pasionales y los que no son correspondidos, así como esa sensación de insatisfacción que acompaña a las protagonistas mientras intentan encontrar un lugar para sus deseos. El resultado transita entre la risa y el llanto, con una historia que mantiene la vigencia de los conflictos humanos planteados por Chéjov.

“Las tres hermanas" (DANAE KOTSIRAS)

Una familia sobre el escenario

Para Sakanassi, este montaje parte de una tradición teatral que tiene entre sus referentes al Teatro de Arte de Moscú y al legado de Konstantín Stanislavski, cuya influencia marcó buena parte de la escena occidental y, posteriormente, de la actuación mexicana.

Más allá de trasladar la historia a otro territorio, la propuesta busca reconocer cómo el teatro también se construye a partir de los vínculos entre quienes comparten el escenario y quienes, generación tras generación, mantienen vivas las historias.

El elenco está encabezado por Coralia Manterola como Olga Pardo; Karla Constantini como María Pardo; y Paloma Domínguez como Tita Pardo.

“Las tres hermanas" (DANAE KOTSIRAS)

A ellas se suman Jesús Hernández como Fidencio, ayudante de la casa; Sara Isabel Quintero Coronado como Graciela Sanmiguel, doctora e inquilina; Gabriel Álvarez como Andrés Pardo; Kärlek Ramos como Natalia, su esposa; José Alberto Sigala como Federico Cuevas, esposo de Mari y profesor del colegio; José Jaime Argote como el teniente coronel Alejandro Vázquez, jefe de la brigada; Alcides Zepeda como Nicolás Trujillo de la Vega, brigadista, y Carlos Castañón como Solovino, brigadista.

El reparto reúne además distintas trayectorias de la escena mexicana. Jesús Hernández y Sara Isabel Quintero Coronado son residentes del Programa de Artistas de Gran Experiencia y Jóvenes Intérpretes (Pragei) de la Compañía Nacional de Teatro, mientras que Coralia Manterola es Actriz Emérita de la Secretaría de Cultura de Jalisco.

Más de un siglo después de su estreno, “Las tres hermanas” encuentra así otro territorio para hablar de asuntos que permanecen cercanos: la familia, el amor, la nostalgia por un lugar y la espera de un futuro que quizá nunca llega como se imaginó.

“Las tres hermanas"

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