Zapopan preserva su memoria colectiva con la exposición “Postales Antiguas”

Con el objetivo de rescatar la memoria histórica y fortalecer la identidad local, el Gobierno de Zapopan inauguró la exposición “Postales Antiguas”, una muestra fotográfica que reúne imágenes aportadas por la ciudadanía para narrar la transformación social, cultural y urbana del municipio a lo largo del tiempo.
La iniciativa convocó a las y los habitantes a compartir fotografías tomadas hasta 1979, con el propósito de reconstruir la historia local a través de la vida cotidiana, tradiciones, celebraciones y paisajes que definieron distintas épocas.
La convocatoria contempló categorías como retrato individual o grupal, paisaje urbano o rural, costumbres populares y espacios públicos o privados, con el fin de construir un amplio mosaico visual desde la mirada de sus propios habitantes. El entusiasmo y la alta participación ciudadana motivaron la ampliación del periodo de recepción, lo que permitió integrar un acervo más representativo. Las imágenes seleccionadas documentan la evolución urbana, las expresiones culturales y las tradiciones zapopanas desde finales del siglo XIX hasta la década de 1970.
La exposición fue inaugurada a finales de enero en el Parque de las Niñas y los Niños, frente al Centro Integral de Servicios de Zapopan, donde se presenta en gran formato y al aire libre, facilitando el acceso a la población y promoviendo el disfrute del patrimonio visual del municipio. La muestra permanecerá en este espacio durante los meses de febrero y marzo, para posteriormente recorrer distintas plazas públicas de la ciudad a lo largo del año.
Como parte de este proyecto de preservación histórica, las fotografías seleccionadas también integran un libro conmemorativo que incluye comparativas con imágenes del archivo municipal de finales del siglo XIX y principios del XX. Este material puede consultarse y obtenerse de manera gratuita en el Centro Municipal de la Cultura, consolidando así un esfuerzo institucional por resguardar y difundir la memoria colectiva.
La exposición “Postales Antiguas” se presenta como una oportunidad para que la ciudadanía se reencuentre con la historia, los rostros y las tradiciones que han dado identidad a Zapopan, al tiempo que promueve la reflexión sobre la evolución del municipio y la importancia de preservar su legado cultural para las futuras generaciones.