Depresión funcional: el desgaste emocional que se oculta tras la rutina diaria

Aunque millones de personas cumplen con su trabajo, responsabilidades familiares y vida social, en silencio pueden enfrentar un profundo desgaste emocional conocido como distimia o depresión funcional, un trastorno que permite mantener la vida cotidiana mientras el malestar se vuelve persistente.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, cerca del 5 por ciento de la población adulta mundial vive con depresión, lo que equivale a aproximadamente 280 millones de personas.

La doctora Isabel Rodríguez Sáinz, encargada del Laboratorio de Psicología del Centro Universitario de los Altos (CUAltos), explicó que en el caso de la depresión funcional no existen cifras exactas debido al subregistro.

Depresión

“Como quien la padece sigue funcionando ‘normalmente’, muchas veces ni siquiera están identificados y menos diagnosticados”, señaló. En México, alrededor de 34.8 millones de personas han experimentado algún episodio depresivo en su vida, según datos del Inegi.

Entre los síntomas destacan falta de ánimo, fatiga, problemas de sueño, dificultad para concentrarse, cambios en el peso y pérdida del disfrute en actividades cotidianas.

La especialista advirtió que también pueden presentarse señales como el aislamiento, la disminución del contacto con otras personas y ausencias reiteradas a reuniones sociales. De no atenderse, la depresión funcional puede derivar en un episodio depresivo mayor con consecuencias para la salud física y mental.

Rodríguez Sáinz recomendó buscar apoyo profesional mediante psicoterapia o atención médica y psiquiátrica, así como incorporar ejercicio físico y actividades placenteras que estimulen neurotransmisores asociados al bienestar.

Para atender estos casos, la UdeG ofrece acompañamiento gratuito a través del sitio Manada de Apoyo y la unidad móvil “Suéltalo”, que recorre planteles de la Red Universitaria, con el fin de acercar servicios de salud mental a la comunidad.

PARA SABER

-Para atender estos casos y otras situaciones relacionadas con la salud mental donde los interesados pueden solicitar ayuda de forma gratuita, la UdeG cuenta con el sitio web:

https://manadadeapoyo.udg.mx/inicio

-La UdeG pone a disposición la unidad móvil “Suéltalo”, que acude a distintos puntos de la Red Universitaria, para conocer las fechas en las que estará en los diferentes planteles se puede consultar en:

manadadeapoyo.udg.mx/buscas-ayuda