Pablo Lemus encabeza ceremonia por el Día de la Bandera en Zapopan

En el marco de la conmemoración del Día de la Bandera de México, el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, participó este martes en la ceremonia cívico-militar realizada en las instalaciones de la XV Zona Militar, en Zapopan, donde abanderó a directivos de nueve escuelas públicas del estado.

Durante el acto protocolario, el mandatario estatal entregó la Enseña Nacional a autoridades educativas de planteles de nivel preescolar, primaria, secundaria, educación indígena, especial y media superior, destacando la importancia de fortalecer los valores cívicos y el respeto a los símbolos patrios entre niñas, niños y jóvenes.

Acompañado por Julio César Islas Sánchez, General de Brigada de Estado Mayor y Comandante de la XV Zona Militar, así como por Porfirio Fuentes Vélez, General de División de Estado Mayor y Comandante de la V Región Militar, Lemus Navarro rindió honores al Lábaro Patrio en una ceremonia que reafirmó el compromiso con la unidad nacional y la identidad mexicana.

Como parte del evento, se realizó un enlace vía remota con Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, quien encabezó a nivel nacional los honores a la bandera desde el Campo Marte, en la Ciudad de México. En este marco, la mandataria tomó protesta de bandera a 80 planteles de la capital del país, así como a 56 escoltas de las Fuerzas Armadas Mexicanas.

De manera simultánea, la Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas tomó protesta a 920 escoltas de escuelas secundarias y de nivel medio superior en las distintas entidades federativas del país. “Al concederles el honor de ponerla en sus manos, la Patria confía en que como buenos y leales mexicanas y mexicanos, sabrán cumplir su protesta”, expresó.

Por su parte, el General Ricardo Trevilla Trejo, Secretario de la Defensa Nacional, subrayó que, en los tiempos actuales, la unidad nacional es un factor indispensable para que México pueda desarrollarse a plenitud. Asimismo, hizo un llamado a fomentar el patriotismo y a atesorar con orgullo la Bandera Nacional como símbolo del origen y las raíces del pueblo mexicano.

“Deben latir con fuerza nuestros corazones al contemplar la majestuosidad de nuestra gloriosa Bandera y verla ondear con los vientos de paz, de libertad y de justicia en cada rincón de nuestro suelo patrio”, señaló.

Durante la ceremonia se recordó que Agustín de Iturbide diseñó la bandera tricolor con los colores verde, blanco y rojo, los cuales representan la esperanza, la unidad y la sangre derramada por los héroes nacionales.

En el evento estuvieron presentes Salvador Zamora Zamora, Secretario General de Gobierno; Juan Carlos Flores Miramontes, Secretario de Educación Jalisco; Juan Pablo Hernández González, Secretario de Seguridad Pública; titulares de los Poderes del Estado; autoridades municipales, estatales y militares, así como cadetes, tropa y marinería del Ejército Mexicano, Fuerza Aérea Mexicana, Armada de México y Guardia Nacional.