La OFJ realiza homenaje sinfónico de despedida a José Guadalupe Flores en el Teatro Degollado

La Orquesta Filarmónica de Jalisco dedicará su cuarto programa de temporada a despedir de los escenarios al director jalisciense José Guadalupe Flores Almaraz, quien celebra 55 años de trayectoria con dos conciertos a realizarse mañana jueves 26 de febrero y el 1 de marzo en el Teatro Degollado.

La OFJ realiza un homenaje sinfónico de despedida a José Guadalupe Flores

Durante la presentación del programa, el titular de la Secretaría de Cultura, informó que la actividad cultural vuelve a la normalidad con los conciertos programados. Exhortó a la ciudadanía a regresar a los espacios culturales que están ya abiertos.

“Estamos reiniciando ya todas nuestras actividades a partir de hoy. Solo tenemos pendiente algunos museos, como es el Museo de La Moreña, el de Magdalena, que son las áreas que todavía hoy no abrieron, pero que entre hoy y mañana ya estarán abiertos de nuevo”, destacó Gerardo Ascencio Rubio, Secretario de Cultura de Jalisco en rueda de prensa.

La conmemoración estará marcada por un repertorio de raíz local, con primeras audiciones de obras de los compositores jaliscienses Clemente Aguirre y José Francisco Vásquez.

Originario de Arandas, Flores sellará así una relación intermitente pero decisiva con la agrupación que dirigió como titular en dos periodos —1986-1987 y 1990-1996— y con la que impulsó la programación de autores jaliscienses y estrenos de vanguardia.

“Ha sido una linda carrera finalmente, y ya se acabó. Porque ya no vuelvo a hacer más. Este será mi último concierto, porque todavía estoy más o menos entero. Y hacerlo aquí, en mi casa, donde empecé, hace 55 años”, explicó el director homenajeado José Guadalupe Flores Almaraz.

La OFJ realiza un homenaje sinfónico de despedida a José Guadalupe Flores

El programa abrirá con “El Son de la Lira”, de Clemente Aguirre, pieza representativa del México prerrevolucionario del siglo 19.

Seguirá el “Concierto para piano núm. 3” de José Francisco Vásquez, compositor también originario de Arandas y figura del sinfonismo mexicano del siglo 20, cuya obra se interpreta en el marco del 130 aniversario de su nacimiento.

La partitura, de escritura virtuosa y poco frecuente en los escenarios nacionales, será interpretada por el pianista Arturo Nieto-Dorantes, solista invitado.

El cierre estará a cargo de la ”Sinfonía núm. 2” de Alexander Borodin, integrante del llamado Grupo de los Cinco, obra de aliento épico que conjuga acentos nacionalistas rusos con tintes orientalistas.

La despedida de Flores no sólo tiene un carácter artístico, sino simbólico. Durante su gestión como titular de la OFJ promovió el rescate de repertorio jalisciense y apostó por obras que ampliaron el horizonte estético local, como “Noche transfigurada” de Arnold Schoenberg, que no se escucha en Jalisco desde 2005.

En la presentación a medios del programa participaron Gerardo Ascencio Rubio, Secretario de Cultura de Jalisco; el propio director homenajeado, José J. Vásquez Torres, hijo del compositor José Francisco Vásquez, así como Magali Palomar Santillán, Directora de Operaciones Artísticas del Fideicomiso de la OFJ y Gabriel Pareyón Morales, compositor y musicólogo.

La OFJ realiza un homenaje sinfónico de despedida a José Guadalupe Flores

Para este programa participará la pianista mexicana Rosa María Valdez, promotora de la música de compositores nacionales.

DATO