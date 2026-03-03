“Músicos de a pie”, un homenaje visual y sonoro a los rostros invisibles de la música mexicana

Con la intención de visibilizar a los intérpretes que forman parte del paisaje sonoro nacional, nació “Músicos de a pie”, un libro que compila más de 100 retratos en blanco y negro realizados por el fotoperiodista Mariano Aparicio Fernández.

“Músicos de a pie”, libro de Mariano Aparicio

La obra se complementa con 20 textos escritos por autores como Carmen Villoro, Enrique Blanc y Cecilia Eudave, bajo la coordinación de la cantautora y promotora cultural Sara Valenzuela. El resultado es un volumen que combina fotografía, literatura y memoria cultural.

El proyecto surgió de manera fortuita durante una entrevista radiofónica, cuando Valenzuela —entonces recién nombrada directora de la Fundación Cultural Konsulta— conoció parte del acervo “Rostros de México”. A partir de ahí, se revisaron cerca de 3 mil 500 fotografías de músicos para seleccionar las que integran el libro, con el apoyo de la diseñadora Laura Jaime.

Aparicio explicó que el trabajo forma parte de un proyecto mayor realizado en 2010 con apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, mediante un estudio itinerante que recorrió más de 150 municipios en 27 estados y retrató a 62 mil personas.

Más allá de lo visual, “Músicos de a pie” ofrece una experiencia sonora. El productor y músico Salvador López dramatizó los textos incluidos en el volumen, cuyos audios pueden escucharse a través de un código QR integrado en el libro.

“Cada fotografía cuenta una historia distinta”, señaló Sara Valenzuela, quien destacó que el proyecto rinde tributo a ese ecosistema musical callejero que acompaña celebraciones, rituales y momentos esenciales de la vida comunitaria.

Para los creadores, la publicación también funciona como un registro documental ante el riesgo de perder tradiciones locales y regionales. Aparicio subrayó que la fotografía y la escritura son herramientas fundamentales para preservar el presente que inevitablemente se convertirá en pasado, mientras que Valenzuela recordó que estos músicos suelen ser vistos, pero no siempre escuchados.

El libro fue presentado recientemente en la pasada edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y en el edificio Arróniz de la Secretaría de Cultura.

Será presentado nuevamente el 12 de marzo en la galería Casa MASUA, en Guadalajara, donde también se exhibirán más de 30 fotografías del proyecto. Además, puede adquirirse en la Librería Carlos Fuentes. Sus impulsores celebran la recepción que ha tenido dentro y fuera del país, con miras a proyectarlo en escenarios internacionales.