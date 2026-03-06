FICG revela selecciones oficiales para su edición 41

El Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) dio a conocer las películas y cortometrajes que integrarán las selecciones oficiales de su edición 41, en las categorías de Largometraje internacional de animación, Hecho en Jalisco, Largometraje iberoamericano de ficción y el Premio Rigo Mora, que reconoce lo mejor de la animación a nivel internacional.

Presenta FICG selección de filmes para competencias internacionales

En la categoría de Largometraje internacional de animación, dedicada a destacar la creatividad del cine animado contemporáneo en técnicas que van desde la animación tradicional y el stop motion hasta propuestas digitales y experimentales, competirán cinco producciones. Se trata de Coração das trevas, de Rogério Nunes (Brasil y Francia); El tesoro de Barracuda, de Adrià García (España); Mi amigo el sol, de Alejandra Pérez González (México y Brasil); The square, de Kim Bo-sol (Corea del Sur), y Your Letter, de Kim Yong-hwan (Corea del Sur). El filme ganador recibirá la estatuilla Mayahuel al mejor largometraje, además de un premio económico de 300 mil pesos.

La sección Hecho en Jalisco reconocerá el talento local con premios Mayahuel a la Mejor película y al Mejor cortometraje, en producciones realizadas en la entidad o por cineastas jaliscienses. En largometraje competirán El círculo de los mentirosos, de Nancy Cruz Orozco; Día de Muertos, de Brian Conley y Nathan Ives; Hablando con extraños, de Adrián García Bogliano, y No se requieren traducciones, de Rafael José Altamira Carbajal. La categoría de cortometraje incluye trabajos animados, documentales y de ficción de realizadores locales.

Por su parte, la competencia de Largometraje iberoamericano de ficción reúne producciones de América Latina, España y Portugal que aspiran al premio de 500 mil pesos a la Mejor película, además de reconocimientos en categorías como Ópera Prima, Dirección, Guion, Fotografía e Interpretación. Entre los títulos seleccionados destacan 18 buracos para o paraíso, de João Nuno Pinto; Barrio triste, de STILLZ; Hangar rojo, de Juan Pablo Sallato; La hija cóndor, de Álvaro Olmos Torrico; Nunkui, de Verenice Benítez, y Pioneras, de Marta Díaz de Lope Díaz, entre otros.

Camino al Oscar

En esta edición del FICG también se reconocerá el talento detrás de cortometrajes internacionales de animación mediante el Premio Rigo Mora, que distingue la diversidad creativa y las nuevas posibilidades del lenguaje animado. El ganador recibirá la estatuilla Chucho y un premio de 200 mil pesos, además de que, gracias al aval de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, el corto triunfador podrá ser considerado para una nominación al Premio Oscar. Entre los trabajos seleccionados se encuentran 9 million colors, de Bára Anna Stejskalová; Amarillito, de Luis Rentería; Autokar, de Sylwia Szkiłądź; Hurikán, de Jan Saska, y Merrimundi, de Niles Atallah, entre otros títulos provenientes de Europa y América.

La lista completa de producciones seleccionadas puede consultarse en los canales oficiales del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, que en su próxima edición reunirá una amplia muestra del cine contemporáneo internacional y regional.