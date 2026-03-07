Proyecto “Monstruo” será producido en residencia de stop motion del Taller del Chucho

El proyecto “Monstruo” fue seleccionado para su producción en el Centro Internacional de Animación El Taller del Chucho, como parte de la segunda edición de Fotogramas vivos, residencias de stop motion que impulsan la creación audiovisual y el trabajo colaborativo en conjunto con la Casa del Autor de Zapopan.

Taller del Chucho producirá “Monstruo”, proyecto ganador de la convocatoria Fotogramas Vivos

Durante la clausura del programa, la coordinadora de Formación del Taller del Chucho, Priscila Salcedo, explicó que la convocatoria se desarrolla en dos etapas: una primera fase de preproducción en la que participaron siete proyectos con 35 residentes, y una segunda en la que se elige el proyecto final para su realización.

La historia ganadora fue creada por el sinaloense Jaime Eduardo Rodríguez Morales, quien señaló que la idea surgió de un sentimiento de vulnerabilidad ante la situación que vivía en su estado.

“Me imaginé lo que pasaría si un monstruo aterrador, que es la representación del mal, se ve rebasado por nuestra misma maldad humana”, relató sobre la trama, que plantea a una criatura que termina temiendo lo que los propios humanos han provocado en la sociedad.

En esta edición participaron más de 100 residentes, quienes trabajaron de forma colectiva durante el proceso. La directora del Taller del Chucho, Angélica Lares, destacó la alta participación y anunció la apertura de la tercera convocatoria de Fotogramas vivos, cuyo registro permanecerá abierto hasta el 30 de abril de 2026.

Por su parte, la directora de Industrias Creativas de Zapopan, Paola Campbell, subrayó que el 70 por ciento de las personas participantes fueron mujeres, lo que fortalece la presencia femenina en la industria y permite a los creativos desarrollar proyectos sin salir del municipio.