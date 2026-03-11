Arte y memoria zapatista se encuentran en la exposición “Los Otros Rostros y Rastros Ocultos”

El artista Sergio Araht presentará en Guadalajara la exposición “Los Otros Rostros y Rastros Ocultos”, una propuesta visual que combina fotografía y gráfica para reflexionar sobre la memoria, los símbolos y la vigencia política del movimiento zapatista.

A través de esta muestra, el creador plantea una lectura artística que va más allá del registro documental para explorar los significados colectivos que se han construido alrededor de esta lucha social.

La exposición reúne 15 piezas de mediano formato impresas en papel Hahnemühle MattFibre, resultado de imágenes capturadas entre el 13 y el 19 de abril de 2025 durante el “Encuentro Rebel y Revel Arte”, realizado en el Caracol Jacinto Canek y en el CIDECI / Universidad de la Tierra, en Chiapas.

En cada obra, Araht integra intervención gráfica sobre las fotografías para resaltar miradas, delinear pasamontañas o prolongar caminos, creando una narrativa visual que mezcla crónica, interpretación y simbolismo.

Más que retratos, las imágenes muestran escenas de la vida comunitaria, gestos cotidianos y espacios donde se construyen formas de organización y cosmovisión política propias.

La propuesta, explicó el artista, busca tender un puente entre la experiencia de las comunidades zapatistas en Chiapas y el público urbano de Jalisco, invitando a observar con detenimiento aquello que suele quedar fuera de los relatos convencionales.

La inauguración de la muestra coincide con un aniversario significativo: el 19 de marzo de 2026 se cumplen 20 años de la visita a Jalisco del entonces Delegado Zero, conocido públicamente como Subcomandante Marcos, durante la iniciativa denominada “La Otra Campaña”.

En ese contexto, el Bar del Scratch fue sede de encuentros con integrantes de la Comisión Sexta del EZLN, por lo que el actual espacio de galería retoma esa memoria desde el ámbito artístico.

Además del enfoque estético, la exposición tiene un componente solidario. Araht anunció que 65 por ciento de los recursos obtenidos por la venta de las piezas será destinado a comunidades autónomas zapatistas, con el objetivo de apoyar proyectos locales.

La inauguración también contará con la participación musical del cantautor Kristos Lezama.

PARA SABER